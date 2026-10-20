Kim\'in öldüğü iddiası dünyayı sarstı! Halef tartışması başladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirerek komaya girdiği ve tedavi için Çin'e götürüldüğü iddialarının ardından bu kez öldüğü öne sürüldü. Çin Demokrasi Partisi Başkanı olarak tanınan Wanjun Xie, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kim Jong-un'un hayatını kaybettiğini iddia etti.

ÇİNLİ İSİMDEN ÖLÜM İDDİASI

Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin tartışmalar sürerken Wanjun Xie'nin X hesabından yaptığı paylaşım yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Xie, Kim Jong-un'un ağır bir beyin kanaması geçirdiğini, ardından komaya girdiğini ve uygulanan tedaviye rağmen hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Sosyal medyada hızla yayılan ölüm iddiası henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Kuzey Kore ve Çin makamlarından da konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

ÖNCE BEYİN KANAMASI VE KOMA İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

İngiliz gazetesi The Sun'ın gündeme taşıdığı haberlerde, Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ağırlaşması üzerine komaya girdiği öne sürülmüştü. Kuzey Kore'deki sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle liderin tedavi için Çin'in başkenti Pekin'e götürüldüğü iddia edilmişti.

Kim Yo-jong

GÖZLER KİM JONG-UN'UN YERİNE GEÇEBİLECEK İKİ İSME ÇEVRİLDİ

Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin doğrulanmamış haberler, Kuzey Kore'de olası liderlik değişimini de gündeme taşıdı. Ülkenin yönetimini kimin devralabileceği tartışılırken, Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong ile 13 yaşındaki kızı Kim Ju-ae'nin isimleri öne çıktı.

Kuzey Kore İşçi Partisi yönetiminde önemli görevler üstlenen Kim Yo-jong, özellikle Güney Kore'ye yönelik sert açıklamaları ve ülke yönetimindeki etkisiyle tanınıyor. Kim ailesinin siyasi gücü dikkate alındığında, olası bir liderlik değişiminde adı geçen isimler arasında bulunuyor. Ancak kendisinin halef olarak belirlendiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kim Ju-ae

13 YAŞINDAKİ KIZI BABASININ KOLTUĞUNA MI OTURACAK?

Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae ise son yıllarda babasıyla birlikte katıldığı askeri törenler ve resmi etkinliklerle dikkat çekiyor. İlk kez Kasım 2022'de bir füze denemesi sırasında kamuoyuna tanıtılan Ju-ae, daha sonra askeri geçit törenlerinde ve silah tesislerine düzenlenen ziyaretlerde babasının yanında görüntülendi.

Henüz 13 yaşında olduğu belirtilen Ju-ae'nin devlet etkinliklerinde giderek daha görünür hale gelmesi, gelecekte ülkenin yönetimine hazırlanıyor olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Ancak Kuzey Kore yönetimi, Kim Ju-ae'yi resmi olarak halef ilan etmiş değil.

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kim Jong-un, 2020 yılında yaklaşık üç hafta boyunca kamuoyu önüne çıkmaması nedeniyle benzer iddiaların odağı olmuştu. O dönemde sağlık durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği yönünde söylentiler yayılmış, ancak Kuzey Kore lideri daha sonra bir fabrika açılışında görüntülenmişti.