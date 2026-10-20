Yemen'in Şebve Valiliği'nde acemi asker kampına Husi füze saldırısında 58 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yemen'in Şebve Valiliği'nde acemi asker kampına Husi füze saldırısında 58 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'in Şebve Valiliği'nde hükümete ait askeri eğitim kampına düzenlenen Husi balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi. Saldırıda Ataq kenti yakınlarındaki kampta 200'ü aşkın acemi asker yaralandı, bazılarının durumu kritik.

Yemen'deki Husilerin uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine ait askeri eğitim kampına gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine ait askeri eğitim kampına gerçekleştirdiği balistik füze saldırısının bilançosu ağırlaştı. Yemen'in Şebve Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ataq kenti yakınlarındaki kampı hedef alan Husi saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e yükseldiği bildirildi. Saldırıda 200'ü aşkın acemi askerin yaralandığı belirtilerek, bunlardan bazılarının durumunun kritik olduğu vurgulandı.

Husiler hükümet güçlerine ait askeri kampı hedef almıştı

Yemen'deki İran destekli Husiler, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin kontrolündeki Şebve vilayetinde bulunan bir askeri eğitim kampına üç balistik füze ile saldırı düzenlemişti. Acemi askerlerin eğitim aldığı kampa yönelik saldırıdaki can kaybı sayısı daha önce 53 olarak açıklanmıştı. En az 200 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: İHA
Politika3. SayfaYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi Fransa İçişleri Bakanı’ndan açıklama Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama
İstifaların ardından Borsa İstanbul’da sert düşüş İstifaların ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş
Onana, Beşiktaş’ı tek başına yıktı Onana, Beşiktaş'ı tek başına yıktı
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük
Bursasporlu Iheanacho’dan Türkiye’de görülmemiş rekor Bursasporlu Iheanacho'dan Türkiye'de görülmemiş rekor
00:13
Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı Yeni yardımcılar da geldi
Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı! Yeni yardımcılar da geldi
00:11
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
23:40
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
23:32
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
23:25
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
22:55
Ozan Tufan’dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş’ın şanssızlığı
Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 04:08:37. #7.12#
SON DAKİKA: Yemen'in Şebve Valiliği'nde acemi asker kampına Husi füze saldırısında 58 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei