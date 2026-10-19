Dünyayı sarsan iddia! Kim Jong-un komaya mı girdi?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin yeni söylentiler ortaya atıldı. İnternette yayılan iddialarda, Kim'in ağır bir beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve tedavi amacıyla Çin'in başkenti Pekin'e götürüldüğü ileri sürüldü.

İngiliz basınında da yer bulan iddialar henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Kuzey Kore veya Çin makamlarından Kim'in hastaneye kaldırıldığına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ VE ÇİN'E GÖTÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialara göre Kim Jong-un, ciddi bir sağlık sorunu yaşamasının ardından Kuzey Kore'deki sağlık imkânlarının yetersiz kalacağı düşüncesiyle Çin'e sevk edildi.

Kuzey Kore liderinin Pekin'deki Peking Union Medical College Hospital'da tedavi altına alındığı ve komada bulunduğu öne sürüldü. Ancak bu bilgileri doğrulayan herhangi bir hastane kaydı, resmî açıklama veya bağımsız kanıt ortaya konulmadı.

SON OLARAK 11 EKİM'DE GÖRÜLDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Haberlere göre Kim Jong-un, son olarak 11 Ekim'de Pyongyang'da bulunduğu belirtilen bir savunma müzesini ziyaret ederken görüntülendi.

Kuzey Kore liderinin kamuoyu önündeki faaliyetlerinin sınırlı olması, geçmişte olduğu gibi bu kez de sağlık durumuna ilişkin söylentilerin yayılmasına neden oldu.

Ancak kamuoyu önüne çıkmaması, tek başına ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı anlamına gelmiyor.

2020 YILINDA DA ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kim Jong-un hakkında benzer söylentiler daha önce de ortaya atılmıştı. 2020 yılında bir süre kamuoyu önüne çıkmamasının ardından öldüğü veya komaya girdiği yönünde haberler yayıldı.

O dönemde bazı eski diplomatik yetkililer de Kim'in sağlık durumunun ağır olduğunu ve yönetimin kız kardeşi Kim Yo-jong'a devredilebileceğini öne sürdü.

Ancak Kim Jong-un daha sonra yeniden kamuoyu önüne çıktı ve söz konusu ölüm iddiaları doğrulanmadı.

GÖZLER KIZ KARDEŞİ KIM YO-JONG'A ÇEVRİLDİ

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin söylentiler, Kuzey Kore'de olası liderlik değişimini yeniden gündeme getirdi.

Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkenin siyasi yapısında önemli bir konuma sahip. İşçi Partisi yönetiminde görev alan ve özellikle Güney Kore'ye yönelik sert açıklamalarıyla tanınan Kim Yo-jong, olası bir iktidar değişiminde adı geçen isimler arasında bulunuyor.

Ancak Kim Yo-jong'un yönetimi devralacağına ilişkin resmî bir karar veya açıklama bulunmuyor.

13 YAŞINDAKİ KIZI DA OLASI HALEFLER ARASINDA

Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae de son yıllarda babasıyla birlikte katıldığı askerî törenler ve resmî etkinliklerle dikkat çekiyor.

Kasım 2022'de bir füze denemesi sırasında ilk kez kamuoyuna tanıtılan Ju-ae, daha sonra askerî geçit törenleri ve silah tesislerine düzenlenen ziyaretlerde babasının yanında görüntülendi.

Kim'in kızının giderek daha fazla öne çıkarılması, gelecekte ülkenin yönetimine hazırlanıyor olabileceği yorumlarına yol açtı. Bununla birlikte Ju-ae'nin resmen halef ilan edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÜNEY KORE İSTİHBARATINDAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Kim Jong-un'un sağlık durumu daha önce de Güney Kore istihbaratının gündemine geldi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), 30 Eylül 2026'da parlamentoya sunduğu değerlendirmede Kim'in ağırlığının yaklaşık 140 kilogram olduğunu ancak sağlık durumunda belirgin bir anormallik tespit edilmediğini bildirdi.

Bu değerlendirme, son günlerde ortaya atılan beyin kanaması ve koma iddialarını doğrulayan herhangi bir resmî bulgu bulunmadığını da ortaya koyuyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ AİLESİYLE BİRLİKTE YAYIMLANDI

Kuzey Kore devlet medyası, Kim Jong-un'un 11 Ekim'de eşi Ri Sol-ju ve kızı Kim Ju-ae ile birlikte Pyongyang'daki Ulusal Savunma Devrimi Müzesi'ni ziyaret ettiği görüntüleri 13 Ekim'de yayımladı.

Kim'in ailesiyle birlikte görüntülendiği ziyarette kıtalararası balistik füzeler ve diğer askerî sistemler sergilendi.