Murat Ağırel\'in tutuklanmasına Mansur Yavaş\'tan tepki

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, bunun yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

TUTUKLANAN 15 ŞÜPHELİ ARASINDA GAZETECİ MURAT AĞIREL DE VAR

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. Hakimlik talep doğrultusunda 15 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN TEPKİ GELDİ

Murat Ağırel'in tutuklanmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tepki gösterdi. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gazeteci Murat Ağırel, araştırdığı bir konuda yeterli bilgi ve belgeye ulaşamadığı için haber yapmamış. Şimdi ise haber yapmadığı gerekçesiyle tutuklanıyor.

Peki, o haberi yapsaydı ve iddialar doğrulanmasaydı ne olacaktı? Bu kez de dezenformasyon suçlamasıyla karşı karşıya kalmayacak mıydı?

Üstelik ev hapsinde bulunan ve hakkında zaten adli kontrol tedbiri uygulanan bir gazetecinin tutuklanmasını gerektiren somut gerekçe nedir? Hangi kaçma veya delilleri karartma riski, tutuklama tedbirini zorunlu kılmaktadır? Adalet; ancak hukuk herkese eşit ve ölçülü uygulandığında gerçek anlamını bulur."