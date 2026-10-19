Oğlu ve eski eşi tutuklanan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama: Suçlamalardaki belgeler sahte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Oğlu ve eski eşi tutuklanan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama: Suçlamalardaki belgeler sahte

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oğlu ve eski eşi tutuklanan Mustafa Sarıgül\'den ilk açıklama: Suçlamalardaki belgeler sahte
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aklama soruşturmasında oğlu Ömer Sarıgül ve eski eşi Aylin Kotil'in de aralarında olduğu 15 kişinin tutuklanmasının ardından YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medyadan tepki gösterdi. Soruşturmaya dayanak yapılan belgelerin sahte olduğunu ileri süren Sarıgül, yargıya güvenmeye devam edeceklerini ve hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

(ANKARA)

- YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Sarıgül, suçlamalara dayanak gösterilen belgelerin sahte olduğunu savunarak, aile üyeleri ve arkadaşlarının masumiyetinin ortaya çıkması için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN SESLENDİ

Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında verilen tutuklama kararlarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

BELGELERİN SAHTE OLDUĞUNU SAVUNDU

Mustafa Sarıgül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşının şerefi, onuru ve özgürlüğü devlete emanettir. Adalet sisteminin kişisel kin ve husumeti için yargıyı alet edenlere karşı vatandaşını korumasını beklerdim. Suçlamada bulunan şahısların ortaya koyduğu belgeler herhangi bir soruşturma işleminin açılmasını dahi gerektirmeyecek ölçüde sahte belgelerdir. Aile üyelerimin ve arkadaşlarımın masumiyeti ve haklılıklarının ortaya çıkması için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hukuka olan inancımızı yitirmeden, yargıya güvenmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıMustafa SarıgülMilletvekiliAylin KotilYeni PartiErzincanPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’dan Leao için açıklama Galatasaray'dan Leao için açıklama
Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi Fransa İçişleri Bakanı’ndan açıklama Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama
Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük
00:17
Dünya basını Salah’ın performansını konuşuyor: Galatasaray’ın ardından Beşiktaş’ın da...
Dünya basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...
00:11
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı.
23:40
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
23:32
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
22:21
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
22:02
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 00:26:32. #7.13#
SON DAKİKA: Oğlu ve eski eşi tutuklanan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama: Suçlamalardaki belgeler sahte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei