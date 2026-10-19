Trump: Paris yakında Müslüman bir şehir olacak - Son Dakika
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Trump: Paris yakında Müslüman bir şehir olacak

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Trump: Paris yakında Müslüman bir şehir olacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki protestolar üzerinden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldı. Paris'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulunan Trump, ülkedeki olayların hayat pahalılığından değil, göç politikalarından kaynaklandığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Fransa'da yaşanan olaylara ilişkin sert açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, başkent Paris'in geleceği hakkında çarpıcı bir iddiada bulunurken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göç politikalarını eleştirdi.

"PARİS YAKINDA MÜSLÜMAN BİR ŞEHİR OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşanan protestoları değerlendirirken Paris'in demografik geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, "Paris yakında Müslüman bir şehir olacak." diyerek başkentteki nüfus yapısının değişeceğini ileri sürdü.

PROTESTOLARIN NEDENİ OLARAK GÖÇÜ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki gösterilerin ekonomik koşullardan kaynaklandığı yönündeki değerlendirmelere de karşı çıktı. Ülkedeki protestoların temelinde göç politikalarının bulunduğunu savunan ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı: "Fransa'daki protestolar göçmenlerle alakalı, hayat pahalılığı ile alakalı değil."

Trump: Paris yakında Müslüman bir şehir olacak

MACRON'A YILLAR ÖNCE UYARDIĞINI SÖYLEDİ

Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile geçmişte yaptığı bir görüşmeye de değindi. Macron'a göç politikaları konusunda uyarıda bulunduğunu öne süren Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "Macron'a yıllar önce 'Ülkeni ve sanatını sevmeyen göçmenleri ülkene doldurma, sınırını kapat' demiştim."

"MACRON'A SINIRLARINI KAPATMASINI SÖYLEDİM"

Fransa'da yaşanan olayları üzücü olarak nitelendiren Trump, göç politikalarına yönelik eleştirilerini yineledi. ABD Başkanı, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Fransa’da yaşananlar çok üzücü bir durum. Bunun göçle ilgisi var, okullarla ya da başka bir şeyle değil. Sorun göç. Macron’a sınırlarını kapatmasını söyledim.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da eğitim koşullarına, yükselen hayat pahalılığına ve akaryakıt fiyatlarına tepki olarak başlayan gösteriler, 17 Ekim'de ülke genelinde kitlesel protestolara dönüştü. Paris başta olmak üzere birçok kentte göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Bazı iş yerleri yağmalandı, araçlar ve kamu binaları ateşe verildi. Olayların ardından yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şiddet olaylarını kınayarak sorumlular hakkında işlem yapılacağını açıkladı. 

Trump: Paris yakında Müslüman bir şehir olacak
Donald TrumpABD BaşkanıFransaParisSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Haklısın Trumph, sonra da Tel-aviv Müslüman olacak .. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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