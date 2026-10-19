İtalya'da akaryakıt protestosu güneye yayıldı, şoförler Napoli liman girişini kapattı - Son Dakika
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İtalya'da akaryakıt protestosu güneye yayıldı, şoförler Napoli liman girişini kapattı

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İtalya'da akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren kamyon ve tır şoförlerinin protestoları Sicilya'dan güneydeki diğer bölgelere yayıldı. Napoli ve Caserta'da A1 çıkışları ile Napoli liman girişinin kapatılması trafiği aksatırken yer yer süpermarketlere mal dağıtımı yavaşladı.

İtalya'da kamyon ve TIR şoförlerinin, artan akaryakıt fiyatları sebebiyle güney bölgelerindeki yol ve liman girişlerini kapatarak gerçekleştirdikleri protestoların yayılmaya başladığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, ülkede artan akaryakıt fiyatları nedeniyle güneydeki Sicilya Adası'ndan başlayan kamyon ve TIR şoförlerinin protestolarının güneydeki diğer bölgelere de sıçradığı belirtildi.

Şoförlerin protestolarının, Kalabriya, Basilicata, Puglia ve Campania bölgelerine kadar yayılması nedeniyle bazı noktalarda süpermarketlere mal dağıtımının yavaşladığı kaydedildi. Şoförlerin yolları protesto için kapatmasının, A1 otoyolu başta olmak üzere birçok noktada trafik sıkışıklığına yol açtığı ifade edildi.

LİMAN VE OTOYOL ÇIKIŞLARINI KAPATTILAR

Campania Bölgesi'ndeki Napoli ve Caserta kentlerinde de şoförler, litre başına yaklaşık 2,30 avroya ulaşan akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla bu akşam A1 otoyolunun Caserta güney çıkışını, ayrıca Santa Maria Capua Vetere çıkışını ve Napoli limanının girişini kamyon ve TIR'larıyla ulaşıma kapattı.

İtalya Tüketici Hakları Derneğinden (Codacons) bugün yapılan açıklamada, ülkede çifte riskle karşı karşıya olunduğu belirtilerek, "Bir yandan, önümüzdeki saatlerde temel ihtiyaç maddelerinde özellikle de süpermarket raflarındaki gıda ürünlerinde kıtlık yaşanabilir. Diğer yandan ise tedarik zinciri boyunca haksız kazanç sağlama tehlikesi bulunuyor, bazı taraflar mevcut acil durumu fırsat bilerek perakende fiyatlarında haksız artışlara gidebilir." uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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