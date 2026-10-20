Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı

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Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği yönündeki söylentilerin ardından Pyongyang yönetimi harekete geçti. Kuzey Kore devlet medyası, Kim'in eşi ve kızıyla birlikte bir sergiyi ziyaret ettiği yeni fotoğraflarını yayımladı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim Jong-un'un 19 Ekim Pazartesi günü başkent Pyongyang'da düzenlenen 2026 Ulusal Giyim ve Ayakkabı Sergisi'ni ziyaret ettiğini duyurdu.

Yayımlanan fotoğraflarda Kuzey Kore liderinin çocuk ayakkabılarını incelediği, kadın kıyafetlerine baktığı ve yetkililerle konuştuğu görüldü. Görüntülerden birinde Kim'in küçük pembe bir ayakkabıyı incelerken, bir diğerinde ise manken üzerinde sergilenen kadın montuna dokunurken görüntülenmesi dikkat çekti.

KIZI VE EŞİ DE YANINDAYDI

Kim Jong-un'a sergi ziyaretinde eşi Ri Sol-ju ile kızı Kim Ju-ae'nin de eşlik ettiği bildirildi. Son yıllarda babasıyla birlikte askeri törenlerde ve resmi etkinliklerde sık sık görüntülenen Ju-ae'nin bu ziyarette de yer alması dikkat çekti.

<a class='keyword-sd' href='/dunya/' title='Dünya'>Dünya</a> öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı

Sergide ülkenin farklı bölgelerindeki fabrikalarda üretilen 70 binden fazla giyim ürünü ile 170 binden fazla çift ayakkabı sergilendiği açıklandı.

Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı

ÖLDÜĞÜNÜ ÇİNLİ MUHALİF ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin söylentiler, ABD'de yaşayan Çinli muhalif Wanjun Xie'nin sosyal medya paylaşımlarıyla yayılmıştı.

Xie, Kuzey Kore liderinin ağır bir beyin kanaması geçirdiğini, komaya girdiğini ve Çin'den gönderilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadığını ileri sürmüştü.

Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı

İddialarda Kim'in acil tedavi için Pekin'e götürüldüğü ve hayatını kaybetmesinin ardından cenazesinin gizlice Kuzey Kore'ye gönderildiği de öne sürülmüştü. Ancak bu açıklamaları destekleyen herhangi bir tıbbi belge veya bağımsız kanıt ortaya konulmadı.

FOTOĞRAFLARIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kim Jong-un'un öldüğü söylentilerinin yayılmasından saatler sonra yeni görüntülerinin yayımlanması, Kuzey Kore yönetiminin iddialara dolaylı yanıt verdiği şeklinde yorumlandı.

İngiliz ve Amerikan basınında geniş yer bulan fotoğraflar, Kim'in öldüğü yönündeki iddialarla çelişirken görüntülerin tam olarak ne zaman çekildiği bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı

Kuzey Kore yönetimi ise ölüm söylentileri hakkında doğrudan bir açıklama yapmadı.

KIZ KARDEŞİNİN YÖNETİMİ DEVRALDIĞI DA ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Ölüm söylentileriyle birlikte Kuzey Kore'de olası liderlik değişimi de gündeme gelmişti. Wanjun Xie, Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un yönetimi devraldığını ve Çin'in olası bir iktidar krizine karşı Pyongyang'a 9 bin asker gönderdiğini de ileri sürmüştü.

Ancak bu iddialar da doğrulanmadı. Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong ve kızı Kim Ju-ae, olası halef tartışmalarında isimleri geçen kişiler arasında bulunurken Kuzey Kore'de resmi olarak ilan edilmiş bir halef bulunmuyor.

2020 YILINDA DA BENZER BİR SÖYLENTİ YAYILMIŞTI

Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin söylentiler ilk kez gündeme gelmiyor. Kuzey Kore liderinin 2020 yılında uzun süre kamuoyu önüne çıkmaması üzerine de hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü.

O dönemde Güney Koreli eski milletvekili Ji Seong-ho, Kim'in öldüğünden yüzde 99 emin olduğunu söylemişti. Ancak Kuzey Kore liderinin daha sonra bir fabrika açılışında görüntülenmesiyle iddialar boşa çıkmış, Ji de açıklamaları nedeniyle özür dilemişti.

Son gelişmede ise Pyongyang yönetiminin yayımladığı yeni fotoğraflar, Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin söylentilerin yeniden sorgulanmasına neden oldu.

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