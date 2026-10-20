Milas Belediyesi\'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milas Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, sahte ihale evraklarıyla Milas Belediyesine başvuran şirketlere iş deneyim belgesi düzenlendiği tespit edildi. Bu kapsamda 34 farklı şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin ise belediye tarafından onaylandığı belirlendi.

BELGELERDE ÇOK SAYIDA USÜLSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişinin incelemelerinde, başvuru yapan şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu belirlendi. Şirketlerin SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına rağmen sicil numaralarının farklı olduğu tespit edildi.

Belgelerde aynı isimler bulunmasına rağmen imzaların farklı olduğu, banka dekontlarında tutarların rakamla ve yazıyla yazılan bölümlerinin uyuşmadığı kaydedildi. Farklı şirketler adına düzenlenen iş deneyim belgesi talep dilekçelerinin aynı formatta olduğu, geçici kabul tutanaklarında ise farklı tarihlere rağmen heyet üyelerinin imzalarının aynı şekil ve konumda bulunduğu belirtildi.

İncelemede, isim ve imzaların kopyalanarak çoğaltıldığı ve evrakların organize şekilde düzenlendiği yönünde tespitlere yer verildi.

SAHTE BELGELERDE 2 MİLYAR 579 MİLYON LİRALIK İHALE BEDELİ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlere ilişkin ihale bedellerinin toplamı 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olarak belirlendi.

Kamu İhale Kurumundan alınan bilgi ve belgelerde, sahte evraklarla elde edilen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı tespit edildi. Söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu, şirketlerin bu belgelerle doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin lira sermaye artırımına gittiği bildirildi.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumlarını aracı kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltildi.

Muğla merkezli soruşturma kapsamında Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da 35 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.