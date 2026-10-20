Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek

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Kış aylarında hava sıcaklığının eksi 35 dereceye düşerek toprağın donduğu Erzurum'da defin süreçlerinin aksamaması için harekete geçen belediye ekipleri, Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarında 500 kışlık mezar yerinin kazım çalışmalarını başlattı.

Kış aylarında hava sıcaklığının eksi 35 dereceyi bulduğu Erzurum'da, toprağın donması nedeniyle defin işlemlerinde sorun yaşanmaması amacıyla yüzlerce mezar yeri hazır edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuklar etkisini artırmadan önce yüzlerce mezar yerini hazırlarken, kış boyunca kullanılmak üzere toplam 500 yeni mezarın daha kazılması planlanıyor.

DONDURUCU SOĞUKLAR ÖNCESİ SIKILATIRILMIŞ MESAİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da, kış aylarında hava sıcaklıklarının sıfırın altında 25-30 derecelere, zaman zaman ise daha düşük seviyelere inmesi toprağın sertleşmesine neden oluyor. Bu nedenle mezar kazma işlemlerinin zorlaştığı kış ayları öncesinde ekipler, sonbaharda hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Asri Mezarlık ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalarda iş makinelerinin yanı sıra kazma, kürek ve kompresörlerden de yararlanılıyor. Kış gelmeden önce kazılan mezarlar sayesinde soğuk ve karlı havalarda defin işlemlerinin aksamaması hedefleniyor.

"KAR NEDENİYLE KIŞIN ZORLANIYORUZ, 500 MEZARI HEDEFLİYORUZ"

Kışa hazırlık için şu ana kadar 200 tane mezar hazırladıklarını ifade eden belediye personeli Serhat Çinici, "Toplam 500 tane kazacağız. Erzurum'un hava şartları ve kar nedeniyle kışın mezar hazırlarken zorlanıyoruz. Ancak mezarları şimdi hazırladığımız zaman kışa hazırlık yapmış oluyoruz. Mezarların uzunluğu 2 metre 10 santimetre, genişliği ise 1,5 metre" dedi.

"GİDECEĞİMİZ YER BURASI, BUNDAN KAÇIŞ YOK"

Erzurum'un kış memleketi olduğunu ve dondurucu soğuklar yaşandığını dile getiren Abdulbasit Yayla ise şunları söyledi: "Eksi 25, 30, 35, hatta 40 dereceleri buluyor. Kışa hazırlık yapmamız gerekiyor çünkü burası dondurucu oluyor. Öyle zamanlar oluyor ki zemheri gibi geçiyor. Mecburen şu anda hazırlıklara başlıyoruz. Şu an 200'e yakın mezar hazırladık, devamı gelecek. Her sene aynı şekilde hazırlık yapıyoruz. Tabii ki gideceğimiz yer burası. Bundan kaçış yok. Erzurum zaten en soğuk memleketlerden biri. Şu anda kış hazırlığı yapıyoruz. Geleceğimiz yer burası. Şu an 200 tane hazırladık. Allah izin verirse hazırlıklarımız devam edecek. En az 500'e yakın mezar hazırlamamız gerekiyor. Burada iki kişilik, üç kişilik, dört kişilik ve tek kişilik mezarlar var. Hepsini bu şekilde hazırlıyoruz. Burası kış memleketi. Kar, tipi, boran oluyor. İleride sıkıntı çekmemek için şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz. Şu anda işe başlamışız. Tabii ki gerçek evimiz burası, gerçek yerimiz burası. Allah bizi iyi etsin. Mal, mülk hepsi burası için çalışıyoruz."

İşte insana ölümü hatırlatan o görüntüler; 

Görüntü <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Kaynak: İHA
ErzurumTürkiyeGüncelSon Dakika

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