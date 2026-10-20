Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama - Son Dakika
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Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama

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İsrail ordusunda görev yaptığı öne sürülen çifte vatandaş Klodya Medina, İstanbul'daki bir AVM'de "Ülkemde siyonist istemiyoruz" sloganlarıyla protesto edildi. Gerginliğin artması üzerine AVM tahliye edilirken Medina, güvenlik görevlileri eşliğinde çıkarıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, yaşananları "utanç verici ve kabul edilemez" sözleriyle kınayarak Türkiye'ye tepki gösterdi.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde, İsrail ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen Klodya Medina'ya yönelik protestoların yankıları sürüyor. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyelerinin sloganlarla tepki gösterdiği ve Medina'nın güvenlik görevlileri eşliğinde uzaklaştırıldığı olayın ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlık, yaşananları "utanç verici ve kabul edilemez" olarak nitelendirerek kınadı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TEPKİ

İstanbul'da yaşanan ve sosyal medyada da gündem olan protestoya İsrail Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlık, Klodya Medina'nın hedef alındığı olayı kınayarak yaşananları "utanç verici ve kabul edilemez" sözleriyle değerlendirdi.

Açıklama, iki gün önce İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde yaşanan gerginliğin ardından geldi.

AVM'DE "ÜLKEMDE SİYONİST İSTEMİYORUZ" SLOGANLARI ATILDI

İsrail askerlerini Türkiye'ye getirerek sağlık hizmeti almalarını sağladığı ve çocuklarının da İsrail ordusunda görev yaptığı iddia edilen Klodya Medina, İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde protestocuların tepkisiyle karşılaştı.

Gazze'deki saldırılara tepki göstermek amacıyla bir araya gelen Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, Medina'nın bulunduğu alışveriş merkezinde "Ülkemde siyonist istemiyoruz" ve "Geri git" sloganları attı. Göstericiler, Medina'nın alışveriş merkezinden ayrılmasını istedi.

PROTESTOLAR BÜYÜDÜ, AVM TAHLİYE EDİLDİ

Protestocuların tepkilerini sürdürmesi üzerine alışveriş merkezinde gerginlik yaşandı. Atılan sloganlar ve artan tansiyonun ardından AVM'nin tahliye edildiği bildirildi.

Olay sırasında alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar da yaşanan hareketliliğe tanıklık etti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ EŞLİĞİNDE UZAKLAŞTIRILDI

Protestolar devam ederken Klodya Medina, korumalar ve güvenlik görevlileri eşliğinde alışveriş merkezinden çıkarıldı.

Medina'nın uzaklaştırıldığı anlar ve protestocuların attığı sloganlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İSRAİL'DEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN SÖZLER

İsrail Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yalnızca protestoyu kınamakla kalmadı, Türkiye'ye yönelik suçlamalarda da bulundu.

Bakanlık, Türkiye'nin Hamas mensuplarına destek verdiğini öne sürerek, İsrail ve Türkiye vatandaşı bir kadının İstanbul'daki alışveriş merkezinde sözlü tacize uğradığını savundu. Bakanlık, yaşananları "utanç verici ve kabul edilemez" sözleriyle kınadı.

MEDİNA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Öte yandan 7 Ekim Hareketi'nin, Klodya Medina'nın İsrail ordusu mensuplarını sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye getirdiği ve bu kişilere sağlık ile konaklama hizmeti sağlanmasında rol aldığı iddiasıyla 16 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığıİsrail OrdusuİstanbulTürkiyeGüncelİsrailSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • mücahid mücahid:
    Ülkemizdeki fon krizi ,hayat pahalılığı unutuldu,fonu soyanlar dışarıda,sebest dolaşıyorlar,şimdide klodya krizimi başladı?Bizdeki kul hakkı yeme olayını Kafir israil yahudisi bile yapmaz! 28 36 Yanıtla
    Muhammet Kavak Muhammet Kavak:
    Haber fonla ilgili değil israil ile ilgili siz nerenin yahudilerisiniz 30 10
    traderdemircan54 traderdemircan54:
    İsrail orada git Size devlet mi dedi riskli fonlara girin dedi siz kendiniz gittiniz yine isral aklıyla iş yapan yunan asıllı bir Aileye mensup tera adıyla iş yapan bir şirkete bulaştırinız. Tera nedir bir araştırı ilk önce 20 8
    Ali BAYIK Ali BAYIK:
    Millet daha fon krizi nedir onu bilmiyor benim fonda param yok diyor.. bilmiyorki üstüne giydiği donu bile fonu ilgilendiriyor.. Bireysel emeklilik alamayınca görücem milleti 9 14
    Firat Tas Firat Tas:
    Muho boş yapma Gazze'ye git savaş yerse 3 13
    Hatice COŞKUN Hatice COŞKUN:
    O ismini değiştir bu ülke ne içindeki haini ne dışındaki haine de yeter! Gerekenlere ceza veriliyor. Önce hangi suÇa ne ceza verilir onu öğren. Herkese aynı muameleyi bekle sonra da adalet de... SPK Kanunu 106 ve 107 yi oku. Herkes yaptığının bedeli ödetilecek cezası neyi gerektiriyorsa tabiiki. 6 2
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    kardesim o sakllilar hepsi provakator. Hadi savasa desen kuyrugu kivirip kacarlar. 1 1
  • haydar topçu haydar topçu:
    Türkiyede onun gibi birsürü Yahudi var 33 2 Yanıtla
  • Hasan Özdemir Hasan Özdemir:
    sonuna kadar haklı daha az bile yapmışlar 26 3 Yanıtla
  • Serdar Aşkın Serdar Aşkın:
    O kadar garip mazlum insanlara zulüm ederken utandınızmı 6 2 Yanıtla
  • Engin AKŞAHİN Engin AKŞAHİN:
    Siyonist ve siyonist sevenleri istemiyoruz. abdye gitsinler. 6 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama - Son Dakika
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