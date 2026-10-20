Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber - Son Dakika
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Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber

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Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle Lille maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvuran Galatasaray'a olumsuz yanıt geldi. Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Eray Yazgan, UEFA'nın karşılaşmayı erteleme veya seyircisiz oynatma düşüncesinin bulunmadığını açıkladı. Fransa'da ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen maçın planlandığı gibi oynanması bekleniyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Fransa'daki güvenlik endişeleri gündemdeki yerini koruyor. Ülkede yaşanan olaylar ve alınan sokağa çıkma yasağı kararlarının ardından sarı-kırmızılı yönetim, karşılaşmanın ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu. Ancak Avrupa futbolunun yönetim organı, mevcut şartlarda maçın ertelenmesine gerek görmedi.

GALATASARAY'DAN UEFA'YA ERTELEME BAŞVURUSU

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan, kulübün Fransa'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve cumartesi gününden bu yana diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı.

Yazgan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi gününden beri Büyükelçilik ile temas halindeyiz. Onlar Fransa Dışişleri'ne biz ise UEFA'ya gerekli tedbirlerin alınması için yazı yazdık. Ancak bu akşam (pazartesi) 18 yaş altına ve belli bölgelerde 20:00 - 06:00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı kararı alınınca, Dışişleri, rakip takım kulüp başkanı ve UEFA'yla temasa geçip maçın ertelenmesi için, sorumluluğumuz gereği, UEFA'ya başvurduk."

LILLE DE ERTELEMEYİ İSTEMEDİ

Galatasaray'ın girişimlerine rağmen karşılaşmanın ertelenmesi konusunda uzlaşma sağlanamadı. Eray Yazgan, Fransa İçişleri Bakanlığının yaklaşımı doğrultusunda Lille kulübünün de maçın ertelenmesini istemediğini belirtti.

"UEFA'NIN ERTELEME DÜŞÜNCESİ YOK"

UEFA'nın mevcut şartlarda karşılaşmanın planlandığı şekilde oynanmasından yana olduğunu açıklayan Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

"UEFA'nın, mevcut şartlarda, seyircisiz oynama veya tehir gibi bir düşüncesi yok. Bu nedenle Çarşamba gününe kadar başkaca bir gelişme olmazsa maç aynı yer ve saatinde seyircili olarak oynanacak."

Yazgan ayrıca, Galatasaray taraftarlarının mağduriyet yaşamaması için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yeni bir talepte bulunduklarını belirtti. Sarı-kırmızılı yönetici, maça gelecek taraftarlar açısından 18 yaş altına yönelik sokağa çıkma yasağının uygulanmamasını istediklerini açıkladı.

FRANSA İÇİŞLERİ BAKANI DA AÇIKLADI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de ülkede oynanması planlanan Avrupa kupası karşılaşmalarının ertelenmeyeceğini duyurdu. Nunez, PSG-Barcelona ve Lille-Galatasaray maçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

LILLE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Fransa'da yaşanan olayların ardından Lille'de de güvenlik önlemleri artırıldı. Kentte pazartesi günü Türkiye saatiyle 21.00'den salı günü 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Bazı bölgelerde ve 18 yaş altına yönelik ek kısıtlamalar da gündeme geldi.

GALATASARAY-LILLE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında çarşamba günü TSİ 19.45'te Lille'e konuk olacak. Yeni bir güvenlik kararı alınmaması halinde karşılaşma, planlanan saatinde ve seyircili olarak oynanacak.

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Sokağa Çıkma YasağıGalatasarayFransaLilleSporSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Taner Avcı Taner Avcı:
    zaten bu beklenir uefadan İTraili bile çıkarmıyorlar kupalardan. 5 0 Yanıtla
  • idriskaraoglan33 idriskaraoglan33:
    neden korkuyorsunuz gidin oynayın fetö saray. 1 3 Yanıtla
    Fatih Fatih :
    bende sokağa çıkma yasağı yok ama itrail takımı bizim ülkemize gelmiyor korktukları için o uefa da buna çanak tutuyor ama. 2 0
    sade vatandaş sade vatandaş:
    nooldu? kabızmı oldun iştenmi çıkardılar kirayımı ödeyemedin faturalar yüksekmi geldi sahte enflasyon rakamıyla düşük maaşmı verdiler nooldu? banane galata malata saraydan karnımı onlarmı doyuruyor isterse toptan stadlarla beraber hepsi kapansın umurumda değil. 0 0
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    haberler çok ilginçsin var ya. elini yüzüne kapatmış ağlayadan adam resmi koymuşlar haberin kapağına kötü haber geldi demişler. sanki cenaze var. içini açıp bi bakıyosun gs maç erteleme ret diyor. aman ne kötü haber ya 0 0 Yanıtla
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