Salah\'tan Beşiktaş\'a olay gönderme

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Muhammed Salah, saha dışındaki hamlesiyle de dikkat çekti. Bordo-mavililerin ikinci golünü atan Mısırlı yıldız, karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı kısa paylaşımla Beşiktaş'a göndermede bulundu.

İKİ KELİME VE BİR EMOJİYLE MESAJINI VERDİ

Salah, Beşiktaş galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından "Yüzde otuz beş" paylaşımını yaptı. Mısırlı futbolcunun göz kırpma emojisiyle birlikte kullandığı ifade, sezon başında yaşanan transfer görüşmelerini akıllara getirdi.

YÜZDE 35'İN ARKASINDAN TRANSFER PAZARLIĞI ÇIKTI

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Ancak yıldız futbolcunun menajeri Ramy Abbas'ın transfer için yüzde 35 komisyon talep ettiği iddia edilmişti. Siyah-beyazlı yönetim, yüksek komisyon talebi nedeniyle transferden vazgeçmişti. Salah'ın Beşiktaş'a gol attığı maçın ardından özellikle yüzde 35 ifadesini kullanması, transfer sürecine yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

BEŞİKTAŞ'A GOLÜ ATTI, ARDINDAN PAYLAŞIMINI YAPTI

Trabzonspor formasıyla etkili bir performans ortaya koyan 34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş karşısında da fileleri havalandırdı. Bordo-mavili takımda 11 karşılaşmada 9 gol ve 4 asiste ulaşan Salah, maç sonrasındaki paylaşımıyla transfer döneminde yaşananları yeniden hatırlattı.