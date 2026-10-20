Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti - Son Dakika
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Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti

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Sincan\'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
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Sincan Belediyesi, ilçedeki bir zincir marketin hırsızlığı önlemek amacıyla müşterilere uyguladığı çanta bantlama ve dolap uygulamasına karşı harekete geçti. Belediye ekipleri işletmede inceleme başlatırken, Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, vatandaşın onurunu ve itibarını hiçe sayan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek cezai ve idari süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

Sincan’da bugüne kadar kural ihlali yapan çok sayıda işletmeyi mühürleyerek kamuoyunda "Kepenk indiren adam" olarak anılan Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, vatandaşların çantalarını "hırsızlık önleme" gerekçesiyle bantlayan ve çanta/poşetle alışveriş yapılmasına izin vermeyip eşyaları küçük dolaplara koymaya zorlayan zincir markete karşı harekete geçti.

Daha önce de dara almadan satış yaptığı için mühürlenen market zincirinin bu uygulamasını "Vatandaşı potansiyel şüpheli ilan etmek" olarak nitelendiren Ocak, vatandaşın onurunu ve itibarını hiçe sayan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek cezai ve idari süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti

ÇANTALAR BANTLANDI, DOLABA KOYMAYA ZORLANDI

Belediyenin açıklamasına göre, ilçede çok sayıda müşterisi bulunan bir zincir markette, alışverişe gelen vatandaşların poşet ve çantaları “hırsızlığı önleme” gerekçesiyle bantlandı. Market içine kurulan küçük dolaplar nedeniyle müşterilerin çantalarıyla birlikte içeride gezmesine izin verilmediği ve eşyalarını bu dolaplara bırakmaya zorlandığı tespit edildi. Belediye yönetimi, gelen şikayetler üzerine harekete geçerek uygulamayı kınadı.

DAHA ÖNCE DE MÜHÜRLENMİŞTİ

Aynı marketin, bir ay önce, 1 yıl içinde 4 kez dara almadan ürün sattığı gerekçesiyle 1 gün süreyle mühürlendiği öğrenildi.

“SİNCAN HALKI DÜRÜSTTÜR”

Konuya ilişkin açıklama yapan Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, ticari faaliyetleri her zaman desteklediklerini ancak hiçbir işletmenin vatandaşın onurunu hiçe sayamayacağını vurguladı. Ocak, şu ifadeleri kullandı:

“Hırsızlıkla ve güvenlik zafiyetiyle mücadele etmenin yolu, kapınızdan alışveriş yapmak amacıyla giren Sincanlı hemşehrilerimizi peşinen ‘potansiyel şüpheli’ ilan etmek değildir. Hiçbir ticari işletme; markası, büyüklüğü veya şube sayısı ne olursa olsun, kendi güvenlik tedbirlerini vatandaşımızın onurunu ve kişisel eşyalarına ilişkin haklarını hiçe sayacak şekilde uygulayamaz. Sincan halkı dürüsttür; vatandaşımızı rencide eden bu tarz uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyecektir.”

Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti

İDARİ VE CEZAİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin işletmelerde tespit ve inceleme çalışmalarını başlattığı bildirildi. Yetkililer, belediyenin mevzuat ve yetki sınırları içindeki tüm idari ve cezai yaptırımların uygulanacağını belirtti. Konunun hukuki ve idari boyutuyla ilgili olarak yetkili kurumlara da bildirim yapılacağı kaydedildi.

Ocak, açıklamasını “Sincan’da ticaretin de güvenliğin de şaşmaz bir ölçüsü vardır: Vatandaşa saygı” sözleriyle tamamladı.

Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan BelediyesiİncelemeGüncelSincanAnkaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • mehmet demirtaş mehmet demirtaş:
    saçmalık . dışarıdan getirilen poşetle markete girilir mi . çaktırmadan bir sürü ürünü poşette koyup götürse daha mı iyi olacak . hırsızların ekmeğine yağ sürmek olur . koy dolaba çıkarken al bunda ne sorun olabilirki 6 2 Yanıtla
    Alper Çağlar Alper Çağlar:
    Elinde çantayla bakkala giriyorsun, eczaneye giriyorsun, mahalle pazarında geziyorsun hatta evine misafir bile alıyorsun hangi birisinde senin çantanı beyaz bant ile banlıyorlar veya misafirinin çantasını bantlıyorsun. Bu uygulama sadece bizde var başka ülkelerde hırsızı güvenlik kameraları ile tespit ediyorlar onun için boş yapma. 0 0
    talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    KİMDEN BAHSEDIYORSUN.İLGINC GELDI 0 0
  • Ersin Aktaş Ersin Aktaş:
    gerçekten çok doğru bir karar. bunu yapanda gimsa marketler zinciri.. millete hırsız muamelesi yapmasin milletin parasıyla geldi buralara 2 3 Yanıtla
    Isa Calikiran Isa Calikiran:
    Sen bizim milletin neyine güveniyorsun kardeş daha insan kardeş kardeşi soyuyor bu devirde adama doğrusunu yapıyor bunu rencide etmeni berrakası bile yok adam poşetini doldurup gidiyor hiç haberin bile olmuyor kameralar olmasa kimsenin haberi bile olmaz rencide ile alakası falan yok bunun 0 0
  • Molla32 Molla32:
    Bütün Milleti hırsız yapmışlar ayipp beee 3 1 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    Eline sağlık başkan durmak yok yola devam özellikle gimsa yi bol bol öp 2 1 Yanıtla
  • saban.yilmaz.908533 saban.yilmaz.908533:
    Rabbim sizin gibi insanların sayısını artırsın bu vicdansızlara para cezası az bile kepenk kapattıracaksın öyle 1 2 gün değil daha uzun süre bakalım içeride malları heba olunca aynısını yapabilecekmi bir daha 1 0 Yanıtla
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