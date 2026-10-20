Mahkeme, Özel'i Gürlek'e 750 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti

Mahkeme, Özel'i Gürlek'e 750 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığına ilişkin iddialar sonrası açılan karşılıklı manevi tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Gürlek'in davası kısmen kabul edilerek Özgür Özel 750 bin TL ödemeye mahkum edildi, Özel'in karşı davası reddedildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığına ilişkin YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarının ardından açılan karşılıklı manevi tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Akın Gürlek'in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özgür Özel'in 750 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Öte yandan Özgür Özel'in açtığı karşı dava ise reddedildi.
Kaynak: İHA
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