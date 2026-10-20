Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı - Son Dakika
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Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasında 10 milyon TL ve üzerinde reel kazanç elde eden yüzlerce kişi ve şirketin gönüllü iadeye çağrılacağını açıkladı. İadeyi kabul etmeyenler hakkında hukuki süreç başlatılacağını belirten Şimşek, 131 fondan 66'sının tasfiye edildiğini, 45 bin 747 hesaba 40,8 milyar TL ödeme yapıldığını duyurdu. Ayrıca 1 milyon TL'ye kadar alacağı bulunan yatırımcıların ödemelerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında fon tasfiyelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fonlardan elde edilen kazançların geri alınması için yeni bir aşamaya geçileceğini belirten Şimşek, enflasyonun üzerinde 10 milyon TL ve daha fazla reel kazanç sağlayan kişi ve şirketlere başvurulacağını söyledi.

10 MİLYON LİRA VE ÜZERİ KAZANANLARIN KAPISI ÇALINACAK

Şimşek, birkaç yüz kişi ve şirketin gönüllü iadeye davet edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir miktar ödeme var. Önemli kaynak ise geriye dönük, enflasyonun üstünde belli meblağın üzerinde, önce 10 milyon lira ve üzeri reel kazanım elde edenlere başvurulacak. Dolayısıyla buradan bunların sayısı da birkaç yüz şirket var, kişiler var. Bunlar davet edilecek, bunlar manipülasyona iştirak durumu söz konusu olabilir, gönüllü iade ederlerse sorun yok, etmezlerse hukuki süreç işletilecek."

İADE ETMEYENLERİN MAL VARLIKLARI DA GÜNDEMDE

Şimşek, fonlardan hukuka aykırı şekilde elde edilen kazançların geri alınmasının öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Bu kapsamda birlikte hareket ederek kazanç sağladığı tespit edilen kişilerin şahsi mal varlıklarına da başvurulabileceğini ifade etti.

Geri kazanılacak kaynakların yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılacağını belirten Şimşek, yatırımcıların yatırdıkları ana paraları geri alabilmelerinin büyük olasılık olduğunu söyledi. Ancak ödemelerin fonların durumuna göre değişebileceğini kaydetti.

390 BİN HESAP İÇİN 1 MİLYON TL ÖDEME

Tasfiye sürecinde küçük yatırımcılara öncelik verileceğini açıklayan Şimşek, hazırlanan yasal düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından 1 milyon TL'ye kadar olan ödemelerin hızlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Şimşek, "390 bin hesap 1 milyon liraya kadar ödeme kabiliyeti olursa temizlenmiş olacak" diyerek düzenlemenin tasfiye sürecine sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

Sürecin kamu kaynakları kullanılmadan yürütüleceğini vurgulayan Bakan Şimşek, nihai tasfiyenin ise zaman alabileceğini belirtti.

45 BİN 747 HESABA 40,8 MİLYAR TL ÖDENDİ

Fon tasfiyelerindeki son durumu da paylaşan Şimşek, toplam 131 fon ve 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye kapsamına alındığını açıkladı.

Şimşek'in verdiği bilgilere göre 66 fon olağan tasfiyeye tabi tutulurken A1, Pardus ve Bulls'un tasfiye işlemleri tamamlandı.

Tamamlanan işlemler kapsamında 45 bin 747 hesaba toplam 40,8 milyar TL ödeme yapıldı.

Para piyasası fonu yatırımcıları, 17 Eylül'deki değerleri üzerinden yüzde 1,43 ek getiri elde ederken, hisse senedi ağırlıklı fonlarda fiyatların düşmesi nedeniyle yatırımcılara yaklaşık yüzde 58 oranında ödeme yapılabildi.

ATLAS PORTFÖY İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Hedef Portföy bünyesinde 31 fon bulunduğunu belirten Şimşek, şirketin olağan tasfiye sürecinin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tera, Pusula ve Atlas'ın olağanüstü tasfiye kapsamında bulunduğunu aktaran Şimşek, Atlas Portföy yöneticilerinin TMSF ile görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Atlas Portföy'ün yurt dışına çıkarılan kaynakların geri getirilmesine yönelik irade ortaya koyduğunu belirten Şimşek, müzakerelerin devam ettiğini ve SPK'nin kararının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

"BU ALANI SAHTEKARLARA BIRAKMAYACAĞIZ"

Sermaye piyasalarında benzer sorunların yeniden yaşanmaması için yeni düzenlemeler hazırlanacağını açıklayan Şimşek, koordineli işlemler ve içeriden öğrenilen bilgilerle gerçekleştirilen alım satımlara yönelik yaptırımların güçlendirileceğini söyledi.

Serbest fonların TEFAS üzerinden yatırımcılara açılmasının yaşanan sorunlarda etkili olduğunu savunan Şimşek, "Zenginlerin kendi paralarıyla aldıkları riskler, serbest fonlar TEFAS'a açılmasa bu sorun yaşanmayacaktı" dedi.

Şimşek, piyasa gözetiminin teknolojik altyapı ve gelişmiş algoritmalarla destekleneceğini, mevzuattaki eksikliklerin giderileceğini ve benzer bir fon krizinin tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • doganyasar070 doganyasar070:
    Sizinde yaptığınız yapacağınız işinde 13 0 Yanıtla
  • Serkan Basar Serkan Basar:
    fondiplenen paralar nerede ? fondipçiler nerede ? bırak hikaye anlatmayı bunlardan haber ver sen bana?? 8 0 Yanıtla
    doğrucu davut doğrucu davut:
    sen ne kadar kaptırdın fonlara ondan haber ver hele Serkan:)) bu kadar ağladığına göre... 0 3
    doğrucu davut doğrucu davut:
    serkan ne kadar kaptırdın sen ondan haber ver hele:))) 0 3
    Serkan Basar Serkan Basar:
    ülkemin tokatlanan her kuruşu vicdanımı yaralar bu açıklama yetermi yaa davut :) 2 0
  • Mustafa Kesap Mustafa Kesap:
    Sayın bakanım; yatırıldı, eyvallah... Bu yatırılan paralar inşallah, mazlum halkın sırtına vurulmaz... Rabbim ne diyor, kuran'da; Adaletli olmayı emreder... Lakin ??? 3 2 Yanıtla
    Serkan Basar Serkan Basar:
    gördünmü gözünle be adam her söylenene inanıyorsun 2 1
    Serkan Basar Serkan Basar:
    gözünle gördünmü be adam her söylenene inanıyorsun 0 1
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    sakin hazineden ödenmesin tamahinda bir riski vardir elbet 2 0 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    borsada ki bataklar ne olacak 2 0 Yanıtla
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