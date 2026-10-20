AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, ilgili kurumların görevlerini sürdürdüğünü belirterek, "Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına değinen Çelik, mağduriyetlerin giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması için devletin tüm kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"FON DOLANDIRICILARININ ÜZERİNE GİDİLİYOR"

Fon dolandırıcılığına karıştığı öne sürülen kişilerle meşru yatırımcıların birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Ömer Çelik, sermaye piyasalarına ve Türkiye ekonomisine zarar verebilecek değerlendirmelerden kaçınılması gerektiğini ifade etti. Çelik, "Herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla kimseyi mahkûm etmeyiz, ettirmeyiz. Ama herhangi bir siyasi himaye ile de herhangi bir iddianın örtbas edilmesine müsaade etmeyiz" dedi.

"KARARLI VE TAVİZSİZ BİR ŞEKİLDE HAREKET EDİLİYOR"

Fon meselesinde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile birlikte çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor" diyen Çelik, "Bütün bu bizim fon dolandırıcıları, fon şeytanları dediğimiz bu yolsuzlukları yapanların üzerine gidilmesi konusunda yüksek bir iradeyle kararlı ve tavizsiz bir şekilde hareket ediliyor. Tabii ki bu fon şeytanları, fon dolandırıcıları dediğimiz kişilerle meşru yatırımcıyı, buraları meşru bir yatırım aracı olarak kullanan vatandaşlarımızı hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz" şeklinde konuştu. 

VURGUNCULAR İÇİN "FON ŞEYTANI" İFADESİNİ KULLANDI 

Fon vurgunu üzerinden parasını katlayanları "Fon şeytanı" olarak nitelendiren Çelik, "Türkiye'nin bu konular tartışılırken sermaye piyasalarına zarar verecek, Türk ekonomisine zarar verecek bir takım yaklaşımların, değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade ediyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii bu fon şeytanlarının, bu fon dolandırıcılarının üzerine gidilmesi konusundaki kararlılığımızı bu mekanizmalarla ifade etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    akp li foncularında üzerine gidiliyor mu fatma betul sayan gibi 36 2 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    sen anlamazsın git saman tüket baban Eko ya da selam söyle 0 0
  • Slm Slm:
    Bizde yedik 31 2 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    siz anlamazsınız gidin saman tüketin babanız Eko ya da selam söyleyin 0 0
  • Rahman UTKU Rahman UTKU:
    şimdiye kadar neden sustunuz demezler mi adama 25 2 Yanıtla
  • Mehmet Beyyy Mehmet Beyyy:
    Fatmaaa beni ateşe atmaaa 20 1 Yanıtla
    yunus deniz yunus deniz:
    fatmanın serbest kalmasının nedeni bazı sırları bildiği için mi yani? 4 0
    Halis demir Halis demir:
    eko attı bile ateşe 0 0
  • teray avci teray avci:
    azcık samımı olun.. azcık mınnacık ınandırıcı olun.nıye bu kadar dusmansınız halkınıza 15 1 Yanıtla
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