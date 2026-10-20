AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına değinen Çelik, mağduriyetlerin giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması için devletin tüm kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"FON DOLANDIRICILARININ ÜZERİNE GİDİLİYOR"

Fon dolandırıcılığına karıştığı öne sürülen kişilerle meşru yatırımcıların birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Ömer Çelik, sermaye piyasalarına ve Türkiye ekonomisine zarar verebilecek değerlendirmelerden kaçınılması gerektiğini ifade etti. Çelik, "Herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla kimseyi mahkûm etmeyiz, ettirmeyiz. Ama herhangi bir siyasi himaye ile de herhangi bir iddianın örtbas edilmesine müsaade etmeyiz" dedi.

"KARARLI VE TAVİZSİZ BİR ŞEKİLDE HAREKET EDİLİYOR"

Fon meselesinde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile birlikte çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor" diyen Çelik, "Bütün bu bizim fon dolandırıcıları, fon şeytanları dediğimiz bu yolsuzlukları yapanların üzerine gidilmesi konusunda yüksek bir iradeyle kararlı ve tavizsiz bir şekilde hareket ediliyor. Tabii ki bu fon şeytanları, fon dolandırıcıları dediğimiz kişilerle meşru yatırımcıyı, buraları meşru bir yatırım aracı olarak kullanan vatandaşlarımızı hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz" şeklinde konuştu.

VURGUNCULAR İÇİN "FON ŞEYTANI" İFADESİNİ KULLANDI

Fon vurgunu üzerinden parasını katlayanları "Fon şeytanı" olarak nitelendiren Çelik, "Türkiye'nin bu konular tartışılırken sermaye piyasalarına zarar verecek, Türk ekonomisine zarar verecek bir takım yaklaşımların, değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade ediyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii bu fon şeytanlarının, bu fon dolandırıcılarının üzerine gidilmesi konusundaki kararlılığımızı bu mekanizmalarla ifade etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.