İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstifası istenen İsmail Kartal\'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray\'a konsantre olacağız
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 berabere biten Slavia Prag maçının ardından skorun daha farklı olabileceğini belirterek, oyuncularını tebrik etti. Kartal, yarından itibaren ligde oynanacak Galatasaray maçına konsantre olacaklarını da açıkladı.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 berabere biten Slavia Prag maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA FARKLI GALİP GELEBİLİRDİK"

Skorun daha farklı olabileceğini belirten İsmail Kartal, "Bir kere maça çok iyi başladık. 2-0'ı bulduk, daha farklı galip gelebilirdik. 2-0'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede çok iyi mücadele ettik. Oyuncuları bu anlamda tebrik ederim." dedi. 

İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, <a class='keyword-sd' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a>'a konsantre olacağız

"HER TAKIMI ZORLAYABİLECEK KAPASİTEYE SAHİBİZ"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Son dakika gol yedik, çok üzgünüz ama bu futbol. Oyuncular elinden geleni yaptı. Her takımı zorlayabilecek kapasiteye sahibiz, çok iyi mücadele ettik, zaman zaman çok iyi oynadık. Son dakikadaki gol sonrası taraftarları mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz." yorumunda bulundu. 

İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız

"GALATASARAY MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

Galatasaray derbisi için hazırlıklarına başlayacaklarını ifade eden Kartal, "Bu maç geride kaldı. Galatasaray maçına konsantre olacağız. Ekibimizle birlikte yarından itibaren hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.

İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız

NATHAN AKE'NİN SON DURUMU

Sakatlık yaşayan Ake hakkında bilgi veren İsmail Kartal, ''Nathan Ake’nin adalesinde hafif bir çekme oldu. MR’ı çekilecek, yırtık olup olmadığına bakılacak. Sağlık ekibimiz gerekli açıklamayı yapacaktır.'' dedi.

İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız

İSTİFA ÇAĞRILARINA YANIT

İstifa çağrılarına da yanıt veren deneyimli hoca, ''Bugün taraftar "İstifa" diye bağırdı. Keşke yaşanmasaydı ama oldu. Futbolda bunlar var. Biz önümüze bakıyoruz. Derbiyi kazanırız, diğer maçları kazanırız, taraftarla barışırız.'' şeklinde konuştu. 

Fenerbahçe 14 yıl sonra aynı kabusu yaşadıFenerbahçe 14 yıl sonra aynı kabusu yaşadı Lukaku, 90. dakikada yenilen gol sonrası o ismi fırçaladı: Neden orta yaptırıyorsun?Lukaku, 90. dakikada yenilen gol sonrası o ismi fırçaladı: Neden orta yaptırıyorsun? Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısıKadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldıFenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı Oğuz Aydın attığı golle Fenerbahçe tarihine geçtiOğuz Aydın attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti
UEFA Şampiyonlar Ligiİsmail KartalGalatasaraySlavia PragFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Vedat Nalbant Vedat Nalbant:
    ya hoca sen dediklerine inanınıyormusun 15 1 Yanıtla
    vedat cici vedat cici:
    çok iyimser bir hocanız var 0 0
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    İsmail Kartal Kerem ikisi de Fenerbahçe'den gitmedi sürece başarı gelmez Allah aşkına Kerem Fenerbahçe'ye zarardan başka hiçbir katkı vermiyor nasıl oynatıyor 8 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Hain istifa 6 2 Yanıtla
  • kmkmrkrlrk kmkmrkrlrk:
    utanmaz aymazlar 6 0 Yanıtla
  • pusatalfa pusatalfa:
    Galatasaray maçında Mert Hakan'ın rakibene küfür etmesiyle her şeyi unutturdugunuzu sanırsınız. 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Gördes’te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti Gördes'te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma "Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
Galatasaray’da sakatlığı süren Leao İstanbul’da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi Galatasaray'da sakatlığı süren Leao İstanbul'da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı “Pişman değilim“ Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! "Pişman değilim"
Hepsi Süper Lig’den İşte Sergen Yalçın’ın ekibindeki isimler Hepsi Süper Lig'den! İşte Sergen Yalçın'ın ekibindeki isimler
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
Zehirli deniz yılanları sahilleri istila etti: Halk diken üstünde Zehirli deniz yılanları sahilleri istila etti: Halk diken üstünde
Tarlasında bulduğu pembe taşın altından 3 bin yıllık tarih çıktı Tarlasında bulduğu pembe taşın altından 3 bin yıllık tarih çıktı
23:03
Yunanistan’ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara’ya ikinci kez kaybettik
Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik
21:36
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
21:03
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
20:56
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı Yasak ilişki iddiası
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı! Yasak ilişki iddiası
20:31
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın maddeleri
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri
20:28
Sergen Yalçın’dan sürpriz şampiyonluk tahmini
Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini
20:13
Fenerbahçe’de Ake oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de Ake oyuna devam edemedi
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
18:20
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
16:55
Azerbaycan’dan Fatih Tezcan dahil Türkiye’de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Azerbaycan'dan Fatih Tezcan dahil Türkiye'de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 23:20:41. #7.12#
SON DAKİKA: İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei