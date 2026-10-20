Aliyev, Türkiye\'deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı

Azerbaycan’ın, Türkiye’de ikamet eden yedi kişi hakkında uluslararası arama kararı çıkardığı iddia edildi. Azeri-Press Agentliyi'nin aktardığı bilgiye göre; Azerbaycan Başsavcılığı, söz konusu şahıslar hakkında anayasal düzenin zorla değiştirilmesine yönelik açık çağrılarda bulunmak ile dini gerekçelerle nefret ve düşmanlığı kışkırtmak suçlamaları kapsamında yürütülen ceza davası doğrultusunda bu kararın alındığını açıkladı.

MAHKEME GIYABİ TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Soruşturma çerçevesinde Bakü Binagadi Bölge Mahkemesi'nin yedi şüpheli hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardığı ve bu kişilerin uluslararası arananlar listesine alındığı bildirildi.

ARANAN İSİMLER LİSTESİ AÇIKLANDI

Uluslararası arama kararı çıkarıldığı öne sürülen listede Rıdvan Kaya, Zekeriya Ceran (Abdullah İmamoğlu), Fatih Tezcan, Ahmet Şanlı, Fahrettin Taşkaya Saral, Abdurrahman Tumer ve Alparslan Tanrıkulu'nun yer aldığı aktarıldı.