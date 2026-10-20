Ünlü başkanın seçim vaadi Torreira! Göreve gelirse parayı basıp getirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ünlü başkanın seçim vaadi Torreira! Göreve gelirse parayı basıp getirecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin ekibi Boca Juniors, 2027'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde orta saha hattını güçlendirmek için Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira'yı transfer etmek için yaklaşık 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Kulüp başkanı Riquelme'nin seçim vaadi olarak Torreira'yı taraftarın önüne sunacağı belirtiliyor.

2027’de yapılması beklenen başkanlık seçimleri öncesinde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Arjantin ekibi Boca Juniors, orta saha hattını güçlendirmek için Avrupa’daki isimleri takip ediyor. Bu isimler arasında Galatasaray’ın yıldızı Torreira de yeniden gündeme geldi.

TORREIRA İÇİN 10 MİLYON EURO

Boca Juniors, Galatasaray’ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için yaklaşık 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Ünlü başkanın seçim vaadi Torreira! Göreve gelirse parayı basıp getirecek

SEÇİM VAADİ TORREIRA

Kulüpte mevcut başkan Riquelme’nin Lucas Torreira'yı taraftarın önüne seçim vaadi olarak sunacağı, bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf edileceği aktarıldı. 

Ünlü başkanın seçim vaadi Torreira! Göreve gelirse parayı basıp getirecek

BOCA JUNIORS'TA OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Uruguaylı futbolcu daha önce Boca Juniors’ta oynamak istediğini ''Sadece laf olsun diye konuşmuyorum. Boca’da oynamak istediğimi söylüyorum ve bu sözümün arkasındayım. Ben bir taraftarım ve en büyük idolüm Tevez'' sözleriyle ifade etmişti. 

Ünlü başkanın seçim vaadi Torreira! Göreve gelirse parayı basıp getirecek
Lucas TorreiraBoca JuniorsGalatasarayArjantinFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadan ulaşılamayan yaralı Ukraynalı asker cepheden dronla kurtarıldı Karadan ulaşılamayan yaralı Ukraynalı asker cepheden dronla kurtarıldı
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Doğu Libya’daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019’daki deniz muhtırasını onayladı Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Azerbaycan’dan Fatih Tezcan dahil Türkiye’de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı Azerbaycan'dan Fatih Tezcan dahil Türkiye'de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı “Pişman değilim“ Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! "Pişman değilim"
Hepsi Süper Lig’den İşte Sergen Yalçın’ın ekibindeki isimler Hepsi Süper Lig'den! İşte Sergen Yalçın'ın ekibindeki isimler
Bu köyde 110 yıldır hayat yok Nedeni ürkütüyor Bu köyde 110 yıldır hayat yok! Nedeni ürkütüyor
Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
21:36
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
21:03
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
20:56
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı Yasak ilişki iddiası
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı! Yasak ilişki iddiası
20:31
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın maddeleri
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri
20:28
Sergen Yalçın’dan sürpriz şampiyonluk tahmini
Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini
20:13
Fenerbahçe’de Ake oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de Ake oyuna devam edemedi
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
18:55
Tanju Özcan’a 7 yıl hapis cezası
Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası
18:50
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
18:20
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
16:55
Azerbaycan’dan Fatih Tezcan dahil Türkiye’de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Azerbaycan'dan Fatih Tezcan dahil Türkiye'de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 21:52:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Ünlü başkanın seçim vaadi Torreira! Göreve gelirse parayı basıp getirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei