İsmail Kartal, ''Herkes görecek'' diyerek ilk 11'deki yeniliği açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIM SAHADA NE YAPACAĞINI BİLİYOR"

Maç hakkında yorum yapan İsmail Kartal, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçta istediğimiz sonucu alamadık. Slavia Prag'a karşı kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynamak ve 3 puan almak istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı yaptık, analizlerimizi yaptık. Karşımızda çok disiplinli, dokuz yıldır aynı hocayla oynayan ve fizik gücüyle oynayan bir takım. Oyuncularım sahada ne yapacağını biliyor. Bu akşam A, B ve C planlarımız hazır. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle iyi futbol ve iyi oyunla 3 puanı almak istiyoruz." dedi.

"HERKES GÖRECEK"

Mason Greenwood'a ayrı bir parantez açan deneyimli hoca, "Mason Greenwood'a ilk 11'de daha farklı bir sorumluluk vereceğiz, herkes görecek bu akşam." yorumunda bulundu.