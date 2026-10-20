Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! "Pişman değilim" - Son Dakika
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Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! "Pişman değilim"

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Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! "Pişman değilim"
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Kanada'nın Calgary kentinde sahnelenen "Tosca" operasının bitişinde Filistin bayrağı açan sanatçı Gabriel Sanchez-Ortega yapımdan çıkarıldı. Calgary Operası, bireysel siyasi protestoların kurum politikasına aykırı olduğunu belirterek sanatçının kalan gösterilerde yer almayacağını açıkladı. Sanchez-Ortega ise yaptığından pişmanlık duymadığını söyledi.

Kanada’nın Alberta eyaletindeki Calgary kentinde bir opera sanatçısı, gösterinin sonunda Filistin bayrağı açtığı için kalan temsillerden çıkarıldı. CBC News’in haberine göre karar, kurumun siyasi protestolara ilişkin politikasına dayandırıldı.

GÖSTERİNİN SONUNDA BAYRAK AÇTI

Calgary Operası’nın 16 Ekim’de sahnelediği “Tosca” operasının bitişinde, Cesare Angelotti karakterini canlandıran Gabriel Sanchez-Ortega Filistin bayrağı açtı.

Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı!

“BEKLENMEDİK VE İZİNSİZ”

Calgary Operası’ndan yapılan açıklamada yaşananlar “beklenmedik ve izinsiz” olarak nitelendirildi. Bireysel siyasi protestoların kurum politikasına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, Sanchez-Ortega’nın kalan gösterilerde yapımda yer almayacağı bildirildi.

Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı!
Gabriel Sanchez-Ortega

“PİŞMANLIK DUYMUYORUM”

CBC’nin haberine göre olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sanchez-Ortega, pişmanlık duymadığını vurguladı. Siyasi bir mahkumu canlandırmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Sanchez-Ortega, “Siyasi olsun ya da olmasın, gösterinin ardından hepimiz eve gitmek ve aynada kendimize bakmak zorundayız” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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