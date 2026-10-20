Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2027 için paylaştığı yarışmacı adayı görüntülerinde, İşte Benim Stilim şampiyonu ve Çarkıfelek'in eski hostesi Emel Özkızıltaş da yer aldı. Nur Yerlitaş'ın "Zennube" lakabını taktığı Özkızıltaş'ın yeni sezonda yarışıp yarışmayacağı merak konusu olurken, Survivor kadrosu henüz resmen açıklanmadı.

Survivor 2027 için hazırlıklar sürerken Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Yeni sezonda yarışması beklenen isimlere ilişkin görüntüler paylaşan Ilıcalı'nın Instagram hikayelerinde, televizyon izleyicilerinin yakından tanıdığı Emel Özkızıltaş da görüldü.

SURVIVOR ADAYLARI ARASINDA SÜRPRİZ İSİM

Acun Ilıcalı'nın TV8 mikrofonuyla konuşan yarışmacı adaylarına ait görüntüleri paylaşmasının ardından gözler yeni sezon kadrosuna çevrildi.

Paylaşımlarda yer alan isimlerden biri de daha önce İşte Benim Stilim ve Çarkıfelek programlarında izleyici karşısına çıkan Emel Özkızıltaş oldu.

Özkızıltaş'ın görüntülerde yer alması, Survivor 2027 kadrosuna dahil olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak ünlü ismin yarışmaya katılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor

İŞTE BENİM STİLİM'DE ŞAMPİYON OLMUŞTU

1986 doğumlu Emel Özkızıltaş, televizyon kariyerine İşte Benim Stilim yarışmasıyla başladı.

Asıl mesleği kabin memurluğu olan Özkızıltaş, 2014 yılında yarışmanın ikinci sezonunu birinci tamamladı.

Yarışma boyunca jüri üyesi Nur Yerlitaş'ın kendisine taktığı "Zennube" lakabıyla tanınan Özkızıltaş, Türkan Şoray'ın Balıkçı Azize karakterine yaptığı taklitle de hafızalarda yer edindi.

Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor

ÇARKIFELEK'İN HOSTESİYDİ

İşte Benim Stilim'in ardından televizyon kariyerini sürdüren Emel Özkızıltaş, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında hostes olarak görev yaptı.

Özkızıltaş, geçen yıl İşte Benim Stilim'e yeniden katılarak uzun bir aranın ardından TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu.

Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor

SURVIVOR 2027'NİN FORMATI DEĞİŞİYOR

Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor 2027, önceki sezonlardan farklı bir formatla ekrana gelecek.

Geçmiş sezonların şampiyonları Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken, bu kez kendi takımlarının kaptanlığını üstlenecek. İki ismin oluşturacağı takımlarda gönüllü yarışmacılar mücadele edecek.

Yeni sezonun büyük ödülü ise 10 milyon TL olarak açıklandı.

Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor

YENİ SEZONUN 1 OCAK'TA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Survivor 2027'nin 1 Ocak'ta başlamasını planladıklarını duyurmuştu.

Yarışmanın kesin yayın tarihi ve yarışmacı kadrosu henüz resmen açıklanmazken Emel Özkızıltaş'ın Turabi veya Ogeday'ın takımında yer alıp almayacağı da belirsizliğini koruyor.

Emel ÖzkızıltaşNur YerlitaşAcun IlıcalıMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askeri kampı balistik füzelerle vurdular Ölü sayısı 58’e yükseldi Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Riyad’da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu Riyad'da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu
Paris alev alev, onlar keyifte Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
A Milli Takım’ın yeni hocası Sergen Yalçın’ın TFF’den ücret istemediği öğrenildi A Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın'ın TFF'den ücret istemediği öğrenildi
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Anne baba çekim peşindeyken çocuklarının başına gelene bakın Anne baba çekim peşindeyken çocuklarının başına gelene bakın
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Dünyaca ünlü markalar tablalara düştü Dünyaca ünlü markalar tablalara düştü
Bir şehri gururlandıran hareket Herkes temizlik işçisini konuşuyor Bir şehri gururlandıran hareket! Herkes temizlik işçisini konuşuyor
Üç füzeyle katliam Ölü sayısı her geçen saat artıyor Üç füzeyle katliam! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Asgari ücret için dikkat çeken çıkış Cumhur İttifakı üyesinden yılda iki kez zam çağrısı Asgari ücret için dikkat çeken çıkış! Cumhur İttifakı üyesinden yılda iki kez zam çağrısı
16:55
Aliyev, Türkiye’deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
Aliyev, Türkiye'deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
16:52
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
16:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
16:26
Sevdam Karadeniz 2. bölümde 1,84 reytingde kaldı, sosyal medyada erken final konuşuluyor
Sevdam Karadeniz 2. bölümde 1,84 reytingde kaldı, sosyal medyada erken final konuşuluyor
16:22
Vali Davut Gül: İstanbul’daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtı
Vali Davut Gül: İstanbul'daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtı
16:06
İsmail Kartal, Prag’ı yıkacak 11’i belirledi
İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
15:56
Galatasaray’da sakatlığı süren Leao İstanbul’da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
Galatasaray'da sakatlığı süren Leao İstanbul'da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
15:32
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında bu akşam sahasında Slavia Prag’ı ağırlayacak
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bu akşam sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak
14:55
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
14:54
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma
"Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
14:31
Doğu Libya’daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019’daki deniz muhtırasını onayladı
Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
14:26
Henüz 24 yaşındaydı Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
Henüz 24 yaşındaydı! Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
14:19
Ahmet Özer’in şahit olduğu nikahta evlilik cüzdanı gerginliği kameraya yansıdı
Ahmet Özer'in şahit olduğu nikahta evlilik cüzdanı gerginliği kameraya yansıdı
13:43
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
13:27
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 17:22:38. #7.12#
SON DAKİKA: Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei