Derbinin sevinci kursağında kaldı! Ertuğrul Doğan'a bahis cezası - Son Dakika
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Derbinin sevinci kursağında kaldı! Ertuğrul Doğan'a bahis cezası

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Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza atan Trabzonspor'da sevinç kısa sürdü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis eylemi nedeniyle disipline sevk edilen bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Süper Lig'de dün Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da galibiyet sevinci kursakta kaldı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) dikkat çeken bir karar çıktı.

ERTUĞRUL DOĞAN'A 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

PFDK, bahis eylemi nedeniyle disipline sevk edilen yöneticiler hakkında aldığı kararları açıkladı. Kurul, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine hükmetti.

Derbinin sevinci kursağında kaldı! Ertuğrul Doğan'a bahis cezası

BEŞİKTAŞ GALİBİYETİNİN ARDINDAN GELDİ

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından gelen disiplin kararı, bordo-mavili kulüpte maç sevincinin önüne geçti. Sahadaki başarılı sonucun ardından gözler bu kez kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen cezaya çevrildi.

PFDK'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Kurulun paylaşılan kararında şu ifadeler yer aldı:

“ERTUĞRUL DOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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Profesyonel Futbol Disiplin KuruluErtuğrul DoğanTrabzonsporBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Kendi kulübü üzerine bahis oynamışsa az, başka maçlar üzerine oynamışsa gereksiz bir ceza. İddiada bahis değil mi 1 0 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    şakaaaaaa. 45 gün. şaka gibi. adı işlem yaptık olsun. kim olursa olsun gs fb bjk ts. bahis yapanı men edeceksin 0 0 Yanıtla
  • Temel Lezgi Temel Lezgi:
    böyle başlık atmak size yakışmaz tarafsız olun lütfen 0 0 Yanıtla
  • gunallmehmett gunallmehmett:
    Tabi TFF nin başında liyakatsiz, eski mevkidaşı olunca 45 günle yırtmış. Ama bu adamı zikrederken "bahisten ceza alan başkan" diyebiliriz artık. Tescillendi... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Derbinin sevinci kursağında kaldı! Ertuğrul Doğan'a bahis cezası - Son Dakika
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