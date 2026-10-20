PFDK'den Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 8 isme ceza yok - Son Dakika
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PFDK'den Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 8 isme ceza yok

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PFDK, bahis oynadığı tespit edilerek sevk edilen 448 kulüp yöneticisi hakkındaki kararlarını açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5 yönetici ise sevk edilmesine rağmen herhangi bir ceza almadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin PFDK'ye sevk edilmişti. PFDK, sevk edilen 448 yöneticiye verilen cezaları duyurdu. 

ERTUĞRUL DOĞAN'A 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ 

TFF, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığını açıkladı.

F.BAHÇE VE G.SARAYLI YÖNETİCİLER CEZA ALMADI

Açıklanan karara göre, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sevk edilen yöneticiler herhangi bir ceza almadı. Fenerbahçe'den Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer, Galatasaray'dan ise Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş ve Hüseyin Ural Aküzüm, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmişti. 

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SON DAKİKA: PFDK'den Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 8 isme ceza yok - Son Dakika
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