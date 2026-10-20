Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti\'ye katıldı

suat tufekci:

böyle siyaset olacağına hiç olmasın seçimede gerek yok bu ne kprku anlamadık..

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Halis demir: iyi partiden chp ye katılan vekillere hiç tepki vermediniz 3 4

Beşir: CHP’den seçilip yeni partiye katılan 91 milletvekiline hisse sesiniz çıkarmadınız bu millet onlara CHP’li diye oy verdi yeni partili diye değil Niye diyemediniz 1 2