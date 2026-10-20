Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı

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Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti\'ye katıldı
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Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı. Torun'un katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, siyasi kariyerine başladığı AK Parti'ye geri döndü. Daha önce AK Parti'den iki dönem milletvekili seçilen, ardından Gelecek Partisi'nin kuruluşunda yer alan Torun, bağımsız milletvekilliğinin ardından yeniden AK Parti saflarına katıldı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı

AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının başında, partiye katılan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun için rozet takma töreni düzenlendi.

Torun'un AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı

AK PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 281 OLDU

Kani Torun'un AK Parti'ye katılımıyla AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.

SİYASETE AK PARTİ'DE BAŞLAMIŞTI

Cemalettin Kani Torun, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

2018 genel seçimlerinde milletvekilliği için başvuruda bulunmayan Torun, 2019 yılında AK Parti'den ayrıldı ve Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı

CHP LİSTESİNDEN MECLİSE GİRMİŞTİ

Torun, 2023 genel seçimlerinde muhalefet partileri arasında yapılan seçim iş birliği kapsamında Gelecek Partisi kontenjanından CHP listesiyle Bursa milletvekili seçildi.

Daha sonra Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin TBMM'de ortak grup oluşturmak amacıyla kurduğu Yeni Yol Partisi'nde yer aldı.

BİR BUÇUK AY BAĞIMSIZ KALDI

31 Ağustos'ta Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Torun, milletvekilliği görevini bağımsız olarak sürdürmeye başladı.

Yaklaşık bir buçuk ayın ardından AK Parti'ye katılan Torun, böylece 2019 yılında ayrıldığı partisine geri dönmüş oldu.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • suat tufekci suat tufekci:
    böyle siyaset olacağına hiç olmasın seçimede gerek yok bu ne kprku anlamadık.. 21 6 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    iyi partiden chp ye katılan vekillere hiç tepki vermediniz 3 4
    Beşir Beşir:
    CHP’den seçilip yeni partiye katılan 91 milletvekiline hisse sesiniz çıkarmadınız bu millet onlara CHP’li diye oy verdi yeni partili diye değil Niye diyemediniz 1 2
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Halis, yapma arkadaşım ikisinin aynı şey olmadığını sende çok iyi biliyorsun 1 0
  • Apple User Apple User:
    bu gidişle hepimiz Akp olacağız ?? 9 8 Yanıtla
    Ünal Karabas Ünal Karabas:
    Allah korusun 3 4
    Beşir Beşir:
    Ak parti nuhun gemisi değil malesef her önüne gelen alınmıyor:) 1 1
  • moosncan moosncan:
    bu kişiye oy verenler millet vekili yapanlar rahatsızdır 10 4 Yanıtla
    mutlu Cokan mutlu Cokan:
    Kesinlikle 1 1
  • Ahmet Aydın null Ahmet Aydın null:
    maşallah 8 6 Yanıtla
  • Serkan Basar Serkan Basar:
    Nereye Kadar ?? 10 1 Yanıtla
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