Anne baba çekim peşindeyken çocuklarının başına gelene bakın - Son Dakika
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Anne baba çekim peşindeyken çocuklarının başına gelene bakın

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Deniz kenarında anne ve babası video çekerken dalgaların arasında kalan küçük bir çocuk, ölüm tehlikesi atlattı. Dalgaların etkisiyle dengesini kaybeden çocuğun yardımına çevredeki bir kişi koştu. Korku dolu anlar kameraya saniye saniye yansırken, görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi "Yazıklar olsun" sözleriyle tepki gösterdi.

Deniz kenarında ailesiyle vakit geçiren bir çocuk, kıyıya vuran güçlü dalgaların etkisiyle zor anlar yaşadı. Anne ve babasının video çektiği sırada suyun arasında kalan çocuk, dalgaların şiddetiyle sürüklenme tehlikesi geçirdi.

YARDIMINA ÇEVREDEKİ BİR KİŞİ KOŞTU

Görüntülerde, kırmızı kıyafetli küçük çocuğun kıyıya vuran dalgayla birlikte suya kapıldığı, annesinin ise yaşananlardan bihaber çocuğa uzanmaya çalıştığı görülüyor. O sırada yardıma koşan bir kişi, çocuğun güvenli bölgeye çıkarılmasına yardımcı oldu.

AİLE VİDEO ÇEKMEYE DEVAM ETTİ

Olay sırasında çocuğun babasının selfie çubuğuyla çekim yaptığı görülürken yaşanan tehlike dikkat çekti. Çocuğun dalgalar arasında kaldığı anlar ve ardından yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞIYOR

Görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı ise yaşananlara ve ailenin fotoğraf peşine düşüp çocuğu umursamamasına sert tepki gösterdi. 

İşte o yorumlardan bazıları;

- Böyle anne babalık mı olur? Yazık gerçekten yazık.

- Sosyal medya gerçekten hayatımızı mahvetti.

- Bu insanlar da anne baba oluyor ya...

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    bunlarin elinden alin bu cosugu 2 0 Yanıtla
  • metin kalkan metin kalkan:
    Bu çocuk bu gibi rezillerin ahmakların eline asla bırakılmamalı yoksa durumu çok vahim olabilir 0 0 Yanıtla
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