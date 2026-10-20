Vali Davut Gül: İstanbul'daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtı - Son Dakika
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Vali Davut Gül: İstanbul'daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtı

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Geçen hafta 7 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul selinin doğrudan ve dolaylı zararı yaklaşık 10 milyar lira oldu. Marmara Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı'nda bilançoyu açıklayan Vali Davut Gül, 500 yılda bir görülebilecek bir yağışla karşılaşıldığını söyledi ve taşkınların Marmara için bir milat olması gerektiğini vurguladı.

İstanbul’u geçen hafta etkisi altına alan selin ekonomik bilançosu ortaya çıktı. Vali Davut Gül, selin yol açtığı zararın 10 milyara yaklaştığını açıkladı.

"10 MİLYARA YAKIN ZARAR SÖZ KONUSU"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Marmara Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı’nda konuşan Gül, selin maddi ve manevi kayıplara yol açtığını belirterek şunları söyledi:

"Dolayısıyla da maddi manevi kayıplarımız var. Sadece bu son selde yaklaşık 10 milyara yakın doğrudan ve dolaylı bir zarar söz konusu ve vefat eden hemşehrilerimizin zaten parayla pulla ölçülmez acıları var. Onu ayrıca değerlendiriyoruz."

"500 YILDA BİR GÖRÜLEBİLECEK YAĞIŞ"

Selde 500 yılda bir karşılaşılabilecek bir yağış miktarıyla karşı karşıya kalındığını belirten Gül, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Gül, "Durduk yerde sel olmadı. Aslında hemşehrilerimiz olarak, vatandaşlarımız olarak, idareciler olarak bu şehirde yaşayan herkesin az ya da çok bu selin olmasında kusuru var" dedi.

Selin ardından yıkılan binaların dere yatağına yapılmış, ruhsatsız ve depreme dayanıksız yapılar olduğunu söyleyen Gül, bu yapılara zamanında müdahale edilmemesinde belediyeler ve devletin tüm kademelerindeki idarecilerin de payı olduğunu vurguladı.

"BİR MİLAT OLMASI LAZIM"

Gül, "Bu aşamadan sonra nasıl 17 Ağustos depremi bir milat olduysa, geçen hafta yaşadığımız taşkınlar da İstanbul’umuz başta olmak üzere Marmara için bir milat olması lazım. Bütün rakamlar değişti. Bütün beklentilerimiz değişti" ifadelerini kullandı.

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Davut GülİstanbulMarmaraGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Osman Aslan Osman Aslan:
    Fon da götürülen oranın 1000 de biri 1 1 Yanıtla
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    İstanbullu Ak parti hükümetine karşı CHP belediye başkanı adayını seçtiler Bakan kurumu istemediler, buyurun bunu istediniz İmamoğlu zenginleri soymuş soğana çevirmiş hep kendine yatırım yapmış istanbulluyu dikkate almamış ee kendiniz istediniz kendiniz buldunuz yapacak bir şey yok bakan kurum da deprem bölgelerinde gidin de ne konutlar yapıyor. Kendi düşen ağlamaz geç bu işleri... 0 1
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    DERE YATAKLARININ KENARLARINA YAPILAN YAPILAR 50 METRE GERİ ÇEKİLMESİ GEREKLİ ÇEKİLMEZ İSE DAHA NİCE ONLARCA CAN DAHA NİCE 10 MİLYARLAR GİDECEK……!!!! 1 0 Yanıtla
  • sade vatandaş sade vatandaş:
    bunların müsebbibi İstanbulu helikopterle dolaşıp askeri arazileri etiler polis okulunu iett garajını çırpıcı çayırını sazlıbosna su toplama havzalarını dereleri sel yataklarını daha bir çok deprem toplanma alanını kamu özel arazilerini yeşil alanları metre metre kupon arazi şeklinde parselleyenlerdir arşivlerdeki hava fotolarıyla sabit İstanbul son çeyrek yüzyıldaki kadar yağma ve talana uğramamıştı. 0 1 Yanıtla
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