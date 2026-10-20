Dünyaca ünlü markalar tablalara düştü - Son Dakika
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Dünyaca ünlü markalar tablalara düştü

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Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolar sırasında Rolex, Louis Vuitton ve Sephora gibi dünyaca ünlü markaların mağazaları yağmalandı. Mağazalardan çalınan lüks saatler kısa süre sonra seyyar satıcıların tezgahlarında görüntülendi. Yağmalanan ürünlerin internet üzerinden de satışa çıkarıldığı ifade edildi.

Fransa'da artan hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle başlayan protestoların bazı bölgelerde şiddet olaylarına dönüştüğü bildirildi. Gösteriler sırasında dünyaca ünlü lüks markaların mağazaları hedef alınırken, yağmalanan ürünler ikinci el piyasasında satışa sunuldu.

ROLEX VE LOUIS VUITTON MAĞAZALARI HEDEF ALINDI

Aktarılan bilgilere göre cumartesi günü düzenlenen protestolarda polisle çatışan bazı gruplar, Rolex, Louis Vuitton ve Sephora gibi markaların mağazalarının vitrinlerini kırdı. Mağazalardan lüks saatler, tasarım çantalar ve kozmetik ürünlerinin alındığı belirtildi.

LÜKS SAATLER SEYYAR SATICILARIN TEZGAHLARINDA

Yağma olaylarının ardından dikkat çeken görüntülerin ortaya çıktı. Mağazalardan çalındığı ifade edilen Rolex saatlerin, Avrupa'daki seyyar satıcıların tezgahlarında satışa sunulduğu belirtildi.

Louis VuittonSephoraEkonomiFransaRolexDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mahmut yıldırım Mahmut yıldırım:
    Millet aptal değil akıllı saat varken sırf hava olsun diye Rolex niye.??? 1 4 Yanıtla
  • Ali Başuşagı Ali Başuşagı:
    Adam orijinal saati verecek değildir nerede çakma varsa onu gönderir 0 0 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    orijinal değil bunlar , orada dolu bu şekilde çakma satan afrikalı . krizi fırsata çevirmişler 0 0 Yanıtla
  • Omer Gun Omer Gun:
    Rolex marka olması içinde altın aksamlarının da olması yüzünden pahalı. 0 0 Yanıtla
  • Trakyalı Ezelden Trakyalı Ezelden:
    Görüyorsunuz dimi? Fani dünyanın kanıtı! Seyyar tezgaha düştümü! İsterse milyonluk olsun, sonuçta sahte saatten farkı yok. Yani verdiğin paraya yazık. Toprak ve Elmastan değeri yoktur 0 0 Yanıtla
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