Dünyaca ünlü markalar tablalara düştü

Dünyaca ünlü markalar tablalara düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolar sırasında Rolex, Louis Vuitton ve Sephora gibi dünyaca ünlü markaların mağazaları yağmalandı. Mağazalardan çalınan lüks saatler kısa süre sonra seyyar satıcıların tezgahlarında görüntülendi. Yağmalanan ürünlerin internet üzerinden de satışa çıkarıldığı ifade edildi.
Fransa'da artan hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle başlayan protestoların bazı bölgelerde şiddet olaylarına dönüştüğü bildirildi. Gösteriler sırasında dünyaca ünlü lüks markaların mağazaları hedef alınırken, yağmalanan ürünler ikinci el piyasasında satışa sunuldu.
ROLEX VE LOUIS VUITTON MAĞAZALARI HEDEF ALINDI
Aktarılan bilgilere göre cumartesi günü düzenlenen protestolarda polisle çatışan bazı gruplar, Rolex, Louis Vuitton ve Sephora gibi markaların mağazalarının vitrinlerini kırdı. Mağazalardan lüks saatler, tasarım çantalar ve kozmetik ürünlerinin alındığı belirtildi.
LÜKS SAATLER SEYYAR SATICILARIN TEZGAHLARINDA
Yağma olaylarının ardından dikkat çeken görüntülerin ortaya çıktı. Mağazalardan çalındığı ifade edilen Rolex saatlerin, Avrupa'daki seyyar satıcıların tezgahlarında satışa sunulduğu belirtildi.
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