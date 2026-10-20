İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbinin 25 Ekim Pazar gününe alınacağı iddia ediliyordu.

DEV DERBİ 26 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Derbinin oynanacağı tarihin değiştirilmesi gündeme gelirken, bugün yapılan TFF yönetim kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda derbinin tarihi değişmedi. Derbi maç daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30’da oynanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Dev derbiye her iki takım da kazanarak geliyor. Lider Galatasaray, son olarak karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek puanını 19'a yükseltti ve liderliğini korudu. Üçüncü sırada bulunan Fenerbahçe ise Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi ve 16 puana ulaşarak zirve takibini sürdürdü.