İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de ABD'ye ait 54'üncü MQ-9'u düşürdüğünü ileri sürdü

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de ABD'ye ait 54'üncü MQ-9'u düşürdüğünü ileri sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı semalarinde ABD'ye ait bir MQ-9 İHA'yı İran hava savunma sistemlerinin vurarak düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, söz konusu İHA'nın İran tarafından düşürülen 54'üncü MQ-9 olduğu ileri sürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı semalarında ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, bu sabah Hürmüz Boğazı semalarında ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, söz konusu İHA'nın İran tarafından düşürülen 54'üncü MQ-9 olduğu ileri sürüldü.
Kaynak: AA
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