Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar

Fransa'da günlerdir devam eden protestoların ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Yağma olayları sırasında mağazalardan ve perakende satış noktalarından çalınan ürünlerin sokaklarda açıkça satışa sunulduğu bildirildi.

Görüntüler, yağma olaylarının ardından çalıntı ürünlerin el değiştirmeye devam ettiğine ilişkin endişeleri artırdı. Ürünlerin hangi mağazalardan alındığı ve sokakta satış yapan kişilerin yağma olaylarına doğrudan katılıp katılmadığı ise henüz netleşmedi.

ÇALINTI ÜRÜNLER İNTERNETTE DE SATIŞA ÇIKARILDI

Yağma olaylarının ardından ikinci el alışveriş platformlarında da dikkat çekici ilanlar ortaya çıktı. Kozmetik ürünleri, parfümler, kıyafetler, elektronik cihazlar ve lüks çantalar, piyasa değerlerinin oldukça altında fiyatlarla satışa sunuldu.

İkinci el alışveriş platformu Vinted, yağmalanan mağazalardan çalınmış olabileceği değerlendirilen ürünlere ait ilanları kaldırdığını açıkladı. Şirket, şüpheli satışları tespit etmek için denetimlerini artırırken Fransız güvenlik birimleriyle iş birliği yaptığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan bazı ilanlarda lüks kozmetik ürünlerinin 10 euro gibi düşük fiyatlarla satışa çıkarılması dikkat çekti.

FRANSA'DA NE OLMUŞTU?

Fransa'da 17 Ekim'de hayat pahalılığı, eğitim koşulları ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı yüz binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Başlangıçta barışçıl şekilde ilerleyen protestoların bazıları şiddet olaylarına dönüştü. Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux ve Nice başta olmak üzere birçok kentte maskeli gruplar mağazaların camlarını kırdı, iş yerlerini yağmaladı ve araçları ateşe verdi.

Lüks markaların mağazaları, süpermarketler, elektronik eşya satıcıları ve küçük işletmeler yağmaların hedefi oldu. Başkent Paris'te Rolex, Louis Vuitton, Gucci ve Dior gibi markaların mağazalarının bulunduğu alışveriş bölgelerinde de büyük hasar meydana geldi.

ZARAR GÖREN İŞ YERİ SAYISI 3 BİNE ULAŞTI

Fransa'da hafta sonu yaşanan olayların ekonomik bilançosu giderek ağırlaşıyor. İlk açıklamalarda yaklaşık 1.500 işletmenin etkilendiği belirtilirken 20 Ekim itibarıyla bu sayı en az 3 bine yükseldi.

Perakende sektörünün zararının yüz milyonlarca euroyu bulduğu değerlendirilirken sigorta şirketleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Bazı işletmeler kepenklerini kapatmak zorunda kalırken iş yeri sahipleri güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden şikayet etti.

2 BİN 400 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre hafta sonu yaşanan olaylarda yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmalarda çok sayıda polis yaralandı.

Hükümet, olaylara karışan kişilerin tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Yalnızca Paris bölgesinde yaklaşık 200 araştırmacı, güvenlik kameralarını ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemek üzere görevlendirildi.

HÜKÜMETTEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HAMLESİ

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, yağma ve şiddet olaylarının önüne geçmek amacıyla bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmasını istedi.

Lecornu, kamu düzeninin yeniden sağlanması için kapsamlı bir güvenlik operasyonu başlatıldığını açıklarken olağanüstü hal seçeneğinin de gerektiğinde değerlendirilebileceğini söyledi.

Hükümet ayrıca internet platformlarından çalıntı ürünlere ilişkin ilanları kaldırmalarını ve bu ürünleri satan kişilerin tespit edilmesi için güvenlik birimleriyle iş birliği yapmalarını istedi.

MACRON'DAN ŞİDDET OLAYLARINA TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestolar sırasında yaşanan yağma ve kundaklama olaylarını kınayarak sorumlular hakkında işlem yapılacağını açıkladı.

Ülkede öğrenci örgütleri ve çeşitli protesto grupları yeni gösteriler için çağrı yaparken hükümet, hem kamu düzenini yeniden sağlamak hem de zarar gören işletmelere destek vermek için çalışmalarını sürdürüyor.