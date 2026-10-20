SPK başkanı istifa etti, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan sessizliğe büründü - Son Dakika
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SPK başkanı istifa etti, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan sessizliğe büründü

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SPK başkanı istifa etti, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan sessizliğe büründü
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Yüz binlerce kişiyi etkileyen fon vurgunu sonrası SPK Başkanı Mahmut Sütcü istifa ederken, yüzde 40 binlere varan artışları görmezden gelen ve balon şişerken süreci izlemekle yetinen Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan'ın sessizliği sürüyor.

Yüz binlerce kişinin mağdur olduğu fon krizinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Hükümete yakın isimlerden "İstifaların devamı gelecek" yorumları yapılırken, süreç boyunca Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın sessizliğini koruması dikkat çekti.

BALON ŞİŞERKEN SÜRECİ İZLEMEKLE YETİNDİLER

Borsa İstanbul'da tüm fonların kontrolünü elinde bulunduran Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın, balon şişerken süreci izlemekle yetindi ve yüzde 40 binlere varan artışları görmezden geldi. 

SPK başkanı istifa etti, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan sessizliğe büründü

Arıcan ile Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un, yaşanan olağandışı hisse hareketleri ve fon pozisyonlarına ilişkin kamuoyunu ikna edici bir açıklama yapmaması tepkilere neden oldu.

"KÜLLİYE'DEN TALİMAT BEKLEMEDEN VEDA ETSİNLER"

Borsa İstanbul Başkanı Arıcan sessizliğini korurken, AK Partili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yeni ayrılıkların yaşanabileceğine işaret eden çarpıcı bir açıklamada bulundu. SPK Başkanı Mahmut Sütçü ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in görevden ayrılmasını değerlendiren Tayyar, "Başka gidecekler de var. Hiç uzatmadan, Külliye'den talimat beklemeden veda etseler iyi olur, artık orada oturamazlar" ifadelerini kullandı.

PEKİ FON KRİZİ NASIL BAŞLADI? 

Pusula Portföy fonlarından 28 Ağustos’tan sonra yaklaşık 132,7 milyar TL’lik çıkış talebi geldi. Pusula, 15 Eylül’de bazı fonlarında yatırımcılara yapılması gereken iade ödemelerinde temerrüde düştüğünü açıkladı. Ardından Tera Portföy’de de iki fonda benzer ödeme problemi ortaya çıktı. Bu durum da satış baskısını artırdı. Fon krizi işte böyle başladı.

BORSA İSTANBUL'DA NELER OLDU?

Ancak binlerce kişi de hissesini satamamaya başladı. Çünkü söz konusu fonlar ve işlem yapılan şirketler olağanüstü büyümüş, sahip olmadığı yüksek hisse değerlerine sahip gibi gösterilmişti. SPK 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarında alım-satımı durdurdu ve tasfiye sürecini başlattı, (Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy, Bulls Portföy) 131 fon da tasfiye kapsamına alındı. SPK, 28 Ağustos’ta yeni yatırım fonu rehberi hazırlamıştı. Sebebi ise temel finansal büyüklüklerle açıklanamayan fiyat hareketleri olduğuydu. 


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Sermaye Piyasası KuruluBorsa İstanbulErişah ArıcanEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Kadıncagiz bı daha böyle bir gücü bulurmu. Berat in tezini yaz. Bunlarin bı karşılığı olur. Trilyonlarla oynuyor. Kağıt üstünde yazması zor o oynuyor. Sorunsuz sorumlu. Ülkenin üstüne gaz döküp canlı yayında kibriti çaksa ben yapmadım demesi yeterli. Öyle bir dönem 0 0 Yanıtla
  • bekir yapici bekir yapici:
    Alayi sesiz simsek bile cikip ben bir yil önce uyardim sunlar bunlar görevini yapmadi diyemiyor, ama hala halki saf yerine koymaktan vaz gecmiyorlar. 0 0 Yanıtla
  • Zaur Ali Zaur Ali:
    hepsi birbirinden sahtekar kumarcı 0 0 Yanıtla
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