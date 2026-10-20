Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke - Son Dakika
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Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke

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Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyol ve çevre otoyollarının parçalara ayrılarak, 3'lü ya da 4'lü paketler halinde özelleştirilmesi gündeme geldi. Trafiği yüksek ve düşük otoyollar aynı pakette yer alacak. Köprü ve otoyol özelleştirmesine yerli ve yabancı yatırımcı ilgisi de sürüyor. Yabancı yatırımcılar arasında köprü ve otoyollar için Fransızlar öne çıkıyor.

Ankara'da, köprü ve otoyolların özelleştirmesine ilişkin mesai devam ediyor. Cumhurbaşkanı kararı gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği köprü ve otoyolların özelleştirme işlemi, 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanacak. Köprüler, otoyollar ile çevre ve bağlantı yolları, 30 yıl için özelleştirilecek.

Söz konusu varlıklar, bir bütün ya da parçalar halinde ayrı ayrı işletme hakkı devri, kiralama, mülkiyetin gayriayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer yöntemlerden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek. Mülkiyet devri yapılmayacak.

3'LÜ YA DA 4'LÜ PAKET

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyol ve çevre otoyollarının, Cumhurbaşkanı kararında da yer alan seçeneklerden parçalara ayrılarak özelleştirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda köprü ve otoyollar, 3'lü ya da 4'lü paketlere ayrılacak.

Özelleştirme sürecini takip eden kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, "Diyelim bir pakette trafiği yüksek iki otoyol yer aldı. Bu pakete, trafiği düşük otoyollar da dahil edilecek. Böylece, köprü ve otoyolların tümünün işletmesi belli bir bedel karşılığında özel sektöre devredilebilecek" dedi.

Kaynaklar, özelleştirmede izlenecek yöntem konusunda nihai kararın henüz verilmediğini belirtti.

FRANSIZ YATIRIMCILAR ÖNE ÇIKIYOR

Kaynaklar, köprü ve otoyol özelleştirmesine yerli ve yabancı yatırımcı ilgisinin sürdüğünü belirterek, "Yabancı yatırımcılar arasında köprü ve otoyollar için Fransızlar öne çıkıyor. Fransa'dan bazı şirketlerin yetkilileri, Ankara'da yaptıkları görüşmelerde bu ilgililerini ifade ettiler" ifadesini kullandı.

Kaynaklar, Türkiye'de yap-işlet-devret (YİD) modeliyle köprü ve otoyol yapan ve işleten şirketlerin de bu özelleştirmeyle yakından ilgilendiklerini söyledi.

Kaynak: ANKA
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