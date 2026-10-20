Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla prensip anlaşmasına vardı. Federasyonun bugün saat 15.00'te yapacağı toplantı öncesinde Yalçın'ın sözleşme süresine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ 2027 YAZINA KADAR GEÇERLİ OLACAK

TFF'nin Sergen Yalçın ile 2027 yazında yapılması planlanan federasyon seçimine kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı belirtildi. Böylece deneyimli teknik adamın görev süresinin, federasyonun mevcut yönetim döneminin sonuna kadar planlandığı ifade edildi. Sözleşmenin mali şartlarına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

RESMİ AÇIKLAMA BUGÜN BEKLENİYOR

Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varan TFF'nin, bugün saat 15.00'te gerçekleştireceği toplantının ardından yeni teknik direktörü kamuoyuna duyurması bekleniyor. Yalçın'ın göreve başlamasıyla birlikte A Milli Takım'da Vincenzo Montella sonrası yeni dönem resmen başlayacak.

İLK SINAV BELÇİKA VE FRANSA KARŞISINDA

A Milli Takım, kasım ayında UEFA Uluslar Ligi'ndeki son iki karşılaşmasına çıkacak. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Milli Takım, 15 Kasım'da ise Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. Sergen Yalçın'ın göreve başlaması halinde bu iki karşılaşma, deneyimli çalıştırıcının milli takımın başındaki ilk sınavları olacak.

BEŞİKTAŞ İLE İKİ KUPA KAZANDI

Teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Gaziantepspor'da başlayan Sergen Yalçın, daha sonra Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor'da görev yaptı.

Yalçın, teknik direktörlük kariyerindeki en önemli başarılarını Beşiktaş'ın başında elde etti. Siyah-beyazlıları çalıştırdığı 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayarak sezonu iki kupayla tamamladı.