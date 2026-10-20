Fransa'da polis şiddeti kamerada! Gençleri tek tek copladılar - Son Dakika
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Fransa'da polis şiddeti kamerada! Gençleri tek tek copladılar

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Fransa'da devam eden protestolarda polis müdahalesine ilişkin dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Aralarında genç kızların da bulunduğu bir grup gösterici, dar bir alanda sıkışıp kaldı. Kaçmaya çalışan gençlere polislerin coplarla vurduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntüler, ülkede protestoculara yönelik müdahalelerin sertliğini yeniden tartışmaya açtı.

Fransa'da polis ile protestocular arasındaki gerilimin arttığı belirtilirken ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Aralarında genç kızların da bulunduğu göstericilere, kaçmaya çalıştıkları sırada coplarla vurulduğu görüldü.

DAR ALANDA SIKIŞAN GENÇLERE COPLU MÜDAHALE

Fransa'daki protestolar sırasında kaydedildiği belirtilen bir videoda, birkaç gencin dar bir alanda sıkışıp kaldığı anlar yer aldı. Aralarında kızların da bulunduğu grup, bulundukları noktadan uzaklaşmaya çalışırken polislerle karşı karşıya kaldı. Kaçış imkanlarının oldukça sınırlı olduğu alanda gençlerin tek tek çıkmaya çalıştığı, polislerin ise bu sırada cop kullandığı görüldü. Görüntülerde gençlerin bulundukları yerden uzaklaşmak için hareket ettiği, ancak polis müdahalesi nedeniyle zor anlar yaşadığı dikkat çekti.

Fransa'da polis şiddeti kamerada! Gençleri tek tek copladılar

KAÇMAYA ÇALIŞANLARA TEK TEK VURDULAR

Olayın en dikkat çekici anları, gençlerin dar alandan çıkmaya çalıştığı sırada yaşandı.  Polis ekipleri, bulundukları noktadan uzaklaşmaya çalışan göstericilere coplarla vurdu. Gençlerin tek tek kaçmaya çalıştığı sırada müdahalenin devam etmesi, görüntülerde öne çıkan ayrıntılardan biri oldu. 

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