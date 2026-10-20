Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye\'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki On İki Adalar grubunda yer alan Strongylo Adası, 5 milyon dolara (yaklaşık 250 milyon TL) satışa çıkarıldı. Türkiye kıyılarına yakın konumdaki yaklaşık 219 bin metrekarelik ada, üç doğal plajı ve el değmemiş doğasıyla dikkat çekiyor. Yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen adanın lüks konut veya turizm yatırımı için değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde, Türkiye kıyılarına yakın konumda bulunan Strongylo Adası, 5 milyon dolarlık (yaklaşık 250 milyon TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. On İki Adalar grubunda yer alan ve üç doğal plajıyla dikkat çeken ada, özel mülk sahibi olmak veya turizm yatırımı yapmak isteyen alıcıları bekliyor.

219 BİN METREKARELİK ADA SATIŞTA

Patmos ve Leros adalarının yakınında, Lipsi'nin kuzeyindeki Arkoi ada grubunda bulunan Strongylo, yaklaşık 219 bin metrekarelik yüzölçümüne sahip.

Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan adada üç plaj bulunuyor. Bunlardan biri yaklaşık 110 metre uzunluğunda, korunaklı ve kumlu bir kıyıdan oluşuyor.

Özel ada satışlarına aracılık eden bir emlak platformunda yayımlanan ilanda Strongylo, sakin ve gözlerden uzak bir yaşam arayan yatırımcılara yönelik seçenek olarak tanıtılıyor.

LÜKS TURİZM TESİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Satış ilanında adanın özel konut veya lüks ekoturizm tesisi geliştirmek isteyen yatırımcılar açısından potansiyel taşıdığı belirtiliyor.

Adada eski bir eve ait taş kalıntılar ile bir kuyu bulunuyor. Ayrıca doğal su kaynağından yararlanılması ve yakındaki Marathos Adası üzerinden elektrik şebekesine bağlantı kurulması ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Ancak adada yapılacak inşaatlar için gerekli imar izinlerinin ve resmi onayların alınması gerekiyor. Su ve elektrik altyapısının kurulabilirliği de ayrıca değerlendirilecek.

ADAYA SADECE DENİZDEN ULAŞILABİLİYOR

Strongylo Adası'na ulaşım yalnızca deniz yoluyla sağlanıyor. Adaya özel tekneler veya deniz taksileriyle gidilebiliyor.

Yakındaki Leros Adası'nın Atina ile hava bağlantısı bulunurken, Patmos ve Lipsi de bölgedeki ulaşım seçenekleri arasında yer alıyor.

JOHNNY DEPP'İN ADI DA GEÇMİŞTİ

Strongylo Adası, 2015 yılında Hollywood yıldızı Johnny Depp'in adayı 4 milyon 200 bin euroya satın aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

Ancak adanın günümüzdeki sahibinin kim olduğu ve Depp'in mülkle herhangi bir bağlantısının devam edip etmediği doğrulanmış değil.

Öte yandan adanın daha önce de satış ilanlarında yer aldığı biliniyor. Strongylo için açıklanan güncel satış bedeli yaklaşık 5 milyon dolar olurken, satışın Yunanistan hükümeti tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Ege DeniziYunanistanTürkiyeTurizmAdalarDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fatih K Fatih K:
    Yunanistan’la arası çok iyi olan israil almasın? Turizim yalan iş 0 0 Yanıtla
  • Adil Gürkan Adil Gürkan:
    Erdem Aksoy kardeşim, "Yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen adanın lüks konut veya turizm yatırımı için değerlendirilebileceği belirtiliyor." Bu cümle ne demek? Bir adaya başka nasıl ulaşılır? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük
Güllü’nün oğlundan olay sözler: Suçsuz yere içeri tıkamam Güllü'nün oğlundan olay sözler: Suçsuz yere içeri tıkamam
Thomas Reis’ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme Thomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
SPK’dan Tera Yatırım’a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
Sevgili dehşeti Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı Yeni yardımcılar da geldi Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı! Yeni yardımcılar da geldi
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, bina giriş çıkışlara kapatıldı
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, bina giriş çıkışlara kapatıldı
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
08:13
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sınavlarda yeni dönem başlıyor
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sınavlarda yeni dönem başlıyor
07:50
Şamil Tayyar’dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
07:23
Düzce’de pes dedirten görüntü Bir de el hareketi çekti
Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti
07:11
Araç sahiplerine müjde Benzine dev indirim pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı
07:04
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
06:45
İsrail’den Türkiye’ye karşı yeni plan Yunanistan detayı dikkat çekti
İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni plan! Yunanistan detayı dikkat çekti
06:30
Kim’in öldüğü iddiası dünyayı sarstı Halef tartışması başladı
Kim'in öldüğü iddiası dünyayı sarstı! Halef tartışması başladı
03:59
Askeri kampı balistik füzelerle vurdular Ölü sayısı 58’e yükseldi
Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 08:47:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei