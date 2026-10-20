Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı - Son Dakika
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Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı

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Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı
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Karabük'te 31 yaşındaki G.T. ile 38 yaşındaki erkek arkadaşı F.G. arasında evde başlayan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre genç kadın, tartışmanın büyümesi üzerine erkek arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan F.G. hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Şüpheli kadın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karabük'te sevgili oldukları belirtilen iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Kız arkadaşı tarafından bıçaklandığı öne sürülen 38 yaşındaki adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

EVDE BAŞLAYAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, Karabük'ün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 31 yaşındaki G.T. ile erkek arkadaşı 38 yaşındaki F.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. İkili arasındaki anlaşmazlığın şiddetlenmesi üzerine olay bıçaklı saldırıya dönüştü. G.T., iddiaya göre eline aldığı bıçakla erkek arkadaşı F.G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. 

ERKEK ARKADAŞINI DEFALARCA BIÇAKLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Tartışmanın ardından yaşanan olayda F.G., aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralandı. Vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan 38 yaşındaki adam için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olayın nasıl başladığı ve tartışmanın hangi nedenle büyüdüğü henüz netlik kazanmadı. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olayın yaşandığı evde inceleme başlattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Adrese ulaşan sağlık görevlileri, yaralı F.G.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansa alınan F.G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 38 yaşındaki adamın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından polis ekipleri, erkek arkadaşını bıçakladığı iddia edilen G.T.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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