Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sınavlarda yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sınavlarda yeni dönem başlıyor

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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sınavlarda yeni dönem başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesinde ortak standart oluşturmayı amaçlayan yeni bir sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor. 26 Ekim'de kullanıma açılması planlanan ve 16 dersi kapsayan sistemde, açık uçlu sorular ön plana çıkacak. Öğretmenler sınav sorularını belirlenen havuzdan seçebilecek, öğrencilerin eksik kaldığı konular ise sonuçlar üzerinden tespit edilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde ortak yazılı sınavların hazırlanmasına yönelik yeni bir uygulamayı devreye almayı planlıyor.

26 Ekim Pazartesi günü erişime açılması öngörülen sistemle, farklı okullarda yapılan sınavlarda ölçme ve değerlendirme açısından ortak bir standart oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye gazetesindeki habere göre; yeni modelde öğrencilerin yalnızca ezberledikleri bilgileri değil, konuları anlama, yorumlama ve analiz etme becerilerini ölçen açık uçlu sorular kullanılacak.

5, 6, 7, 9, 10 VE 11'İNCİ SINIFLARI KAPSAYACAK

Yeni sistemin ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıfları, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıfları kapsaması planlanıyor.

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, fizik, tarih ve İngilizcenin de aralarında bulunduğu toplam 16 derste uygulanacak modelde, öğretmenlerin kullanabileceği geniş bir soru havuzu oluşturulacak.

İLK ETAPTA 8 BİN SORU YÜKLENECEK

Bakanlığın ilk aşamada sisteme yaklaşık 8 bin soru yüklemeyi planladığı belirtiliyor. Her yeni sınav döneminde havuza 8 bin soru daha eklenerek içeriğin güncel tutulması hedefleniyor.

Öğretmenler, işledikleri konulara uygun iki açık uçlu soruyu sisteme kendileri ekleyebilecek. Diğer sorular ise öğretmenin belirlediği zorluk derecesine göre havuzdan otomatik olarak seçilecek.

ÖĞRETMENLER SORULARI DEĞİŞTİREBİLECEK

Sistem üzerinden oluşturulan sınav kağıtları ve cevap anahtarları öğretmenlerin kontrolünden geçecek.

Öğretmenler, uygun bulmadıkları soruları gerekçe göstererek iki kez değiştirebilecek. Böylece sınavların hazırlanmasında otomasyon kullanılırken son onay yetkisi öğretmenlerde olacak.

ÖĞRENCİLERİN EKSİK OLDUĞU KONULAR BELİRLENECEK

Sınavların ardından elde edilen sonuçların e-Okul sistemine aktarılması planlanıyor.

Bu veriler sayesinde öğrencilerin hangi konularda zorlandığı tespit edilebilecek. Öğretmenler de ders planlamalarını öğrencilerin eksiklerine göre yeniden düzenleyebilecek.

ÖĞRETMENLER İŞ YÜKÜNDEN ENDİŞELİ

Yeni modelin öğretmenlerin iş yükünü artırabileceği yönünde endişeler de dile getiriliyor.

Özellikle açık uçlu soruların değerlendirilmesi, sınav kağıtlarının tek tek okunması ve sonuçların sisteme işlenmesinin zaman alabileceği belirtiliyor.

Bazı eğitimciler, artan idari sorumlulukların öğrencilerle birebir ilgilenmeye ayrılan süreyi azaltabileceğini savunuyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Avrupa gibi türkiyenin sınavsız sisteme geçse daha iyi olur 1 0 Yanıtla
  • Bülent Bülent:
    canınız sıkıldıkca istediğiniz sistemi değişiyorsunuz tamamda. şu eğitimle bu kadar oynamayın her yıl bir şey çıkarıyorsunuz bir yılda 2 müfredat değişen hangi ülke var tabi ki büyük Türkiye. çocukları yap boz yaptınız yazık afalladılar neye nasıl ayak uyduracaklarını bilmiyorlar. 0 0 Yanıtla
  • deli dumrul deli dumrul:
    okullardaki eğitim inanılmaz şekilde kötü dersi ilk önce evde işliyoruz sonra sınıfta pekiştirmek için ders işleniyor. 0 0 Yanıtla
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