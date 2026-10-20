Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7'lik artış hesabı - Son Dakika
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Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7'lik artış hesabı

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Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7\'lik artış hesabı
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Asgari ücret vergi istisnası için 2027 bütçe teklifinde ayrılan kaynak, yaklaşık 1 trilyon 92 milyar TL'den 1 trilyon 460 milyar TL'ye çıkarılıyor. Ücrete aynı oranda zam yapılırsa bugün net 28 bin 75 TL olan asgari ücret 37 bin 536 TL'ye yükselecek. Bu hesap kesinleşmiş bir karar değil, olası senaryolardan biri.

2027 yılı asgari ücret zammına ilişkin bütçe teklifinde yer alan vergi istisnası desteği, yeni maaş için dikkat çeken bir hesaplamayı gündeme getirdi. Çalışanlara yönelik desteğin yüzde 33,7 artırılarak 1 trilyon 460 milyar TL’ye çıkarılması öngörülürken, aynı oranda zam yapılması halinde net asgari ücretin 37 bin 536 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

37 BİN TL'Yİ AŞAN ASGARİ ÜCRET SENARYOSU

2026 yılında net 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücrete yüzde 33,7 zam yapılması durumunda, çalışanların eline geçecek tutar 37 bin 536,94 TL’ye ulaşacak. Bu senaryoda net maaşta yaklaşık 9 bin 461 TL artış yaşanacak. Hesaplamaya göre brüt asgari ücret 44 bin 161,11 TL’ye, işverenin aylık toplam maliyeti ise 54 bin 649,38 TL’ye çıkacak.

Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7'lik artış hesabı

BÜTÇEDE KAYNAK YÜZDE 33,7 ARTIRILIYOR

2027 yılı bütçe teklifinde asgari ücret vergi istisnası için 1 trilyon 460 milyar TL kaynak ayrılması planlanıyor. 2026 yılı bütçe teklifinde aynı kalem için öngörülen yaklaşık 1 trilyon 92 milyar TL ile karşılaştırıldığında, kaynakta yüzde 33,7 artış hesaplanıyor.

Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7'lik artış hesabı

KESİNLEŞMİŞ KARAR DEĞİL, OLASI ZAM SENARYOSU

Ancak vergi istisnası desteğindeki artışın asgari ücrete aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmediği vurgulanıyor. Yüzde 33,7’lik artış, 2027 yılı asgari ücretine ilişkin kesinleşmiş bir karar değil, olası zam senaryolarından biri olarak değerlendiriliyor.

2026 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR? 

2026 yılı itibarıyla net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak uygulanmaktadır.

AÇLIK SINIRI 38 BİN LİRA 

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), ekim 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporunu yayımladı. Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık asgari gıda harcaması 38 bin 235 lira oldu. Gıda harcamalarının yanı sıra barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçlar da hesaba katıldığında yoksulluk sınırı 125 bin 606 liraya yükseldi.

Asgari ÜcretEkonomiGüncelZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çiğdem Türk Çiğdem Türk:
    dalga geçiliyor vatandaşla yine millet milyon dolarlık vurgunlar yaparken vatandaşa 37000 oda 2027 de ekonomi bitik haldeyken 37000 kendileri 1 ay geçinsinde görelim rezillik uyanın artık halk 10 0 Yanıtla
  • Serkan Basar Serkan Basar:
    3035 binden aşağı kira olmayan bir yerde bu rakamı telaffuz dahi etmek insanlık suçudur 9 0 Yanıtla
    mevlut cetin mevlut cetin:
    Nerede 30-35 bin kira. Ben Ankara'da 24 bine 160 metrekare yeri zor kiraya verdim. Çocuğum da başka semte 21 bin TL ye kalıyor 0 0
  • Kerem Sevimli Kerem Sevimli:
    Bahceli ekonomimiz saglam temeller uzerine kurulu demis, dogru 100/100 vergi ile beslenen bir ekonomi her turlu saglamdir, nasilsa sirtina binmis gidiyorsunuz 8 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bitmedi geyiğiniz 6 0 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek Abdullah Şimşek:
    Ağam eğlenir bizimle:) 5 0 Yanıtla
    mevlut cetin mevlut cetin:
    Asgarî ücreti ağa vermiyor. İş sahipleri veriyor. Senin patrona söyle asgarînin üzerinde versin 0 0
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