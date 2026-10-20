Bulgar gümrüğü Dereköy\'den gelen yolcunun valizinde 8 zarf içinde 4 milyon TL buldu

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan geçerek Bulgaristan'ın Malko Tarnovo Gümrük Noktası'na giriş yapan bir yolcunun valizinde beyan edilmemiş 4 milyon Türk lirası ele geçirildi.

Bulgaristan Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim günü saat 22.10 sıralarında Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan, Bulgaristan plakalı yolcu minibüsü gümrük kontrolüne alındı. Araçta bulunan sürücü ve yolcular, beyan edecek herhangi bir şeylerinin olmadığını bildirdi.

Valizden 8 zarf çıktı

Araç ve yolcuların bagajlarında yapılan kontrollerde, yolculardan birine ait valizde farklı kupürlerde Türk lirası bulunan 8 plastik zarf tespit edildi. Yapılan incelemede, toplam 4 milyon Türk lirası ele geçirildi. Söz konusu paranın yaklaşık 71 bin 760 euro karşılığında olduğu belirtilirken, paranın kaynağına ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı bildirildi.

Paraya el konuldu

Beyan edilmeyen paraya el konulurken, Bulgaristan vatandaşı yolcu hakkında Para Birimi Kanunu kapsamında idari işlem başlatıldı.

Bulgaristan Gümrük İdaresi, 10 bin euro veya üzerindeki nakit paranın ya da başka para birimlerindeki karşılığının, üçüncü ülkelere giriş ve çıkışlarda gümrük yetkililerine beyan edilmesi gerektiğini hatırlattı.