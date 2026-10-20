Brüksel’de düşman çatlatan kare! Bakan Çiftçi, Gürlek ve Fidan bir araya geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temasları sırasında bir araya geldi. Üç bakanın aynı karede buluştuğu ziyaretin gündeminde terörle mücadeleden organize suçlara, göçmen kaçakçılığından uluslararası adli iş birliğine kadar kritik başlıklar yer aldı.

Türkiye’nin dış politika, iç güvenlik ve adalet alanlarından sorumlu üç bakanı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen üst düzey temaslarda bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la birlikte çekildikleri fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak yoğun diplomasi trafiğinden dikkat çeken bir kareyi kamuoyuyla paylaştı.

ÜÇ BAKANDAN BRÜKSEL’DE KAHVE MOLASI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, paylaşımında, “Brüksel’de yoğun temaslarımız arasında Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ile kısa bir kahve molası…” ifadelerini kullandı.

Çiftçi, mesajının devamında, “Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’miz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam!” sözlerine yer verdi.

BRÜKSEL’DEKİ TEMASLARIN GÜNDEMİ KRİTİK

Üç bakanın Brüksel’de bulunmasının arkasında Türkiye ile Belçika arasındaki güvenlik, adalet ve diplomasi iş birliğini güçlendirmeye yönelik üst düzey görüşmeler yer alıyor.

Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen temaslarda, iki ülkeyi yakından ilgilendiren güvenlik meseleleri ve sınır aşan suçlarla mücadele konuları gündeme geldi.

Toplantının önemli başlıkları arasında terörle mücadele, organize suç örgütleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı iş birliği bulunuyor.

GÜVENLİK, ADALET VE DİPLOMASİ AYNI MASADA

Brüksel’deki görüşmeler, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik boyutuyla sınırlı kalmadığını, güvenlik ve adli iş birliği alanlarını da kapsadığını ortaya koydu.

Özellikle sınır aşan suçlarla mücadele, suçluların takibi ve uluslararası adli yardımlaşma gibi konular, ülkeler arasında koordinasyon gerektiren önemli başlıklar arasında yer alıyor.

İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanlarının aynı toplantı çerçevesinde Brüksel’de bulunması, bu alanlarda kurumlar arası eş güdümün önemini de gözler önüne serdi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNDEN DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Yoğun görüşmeler arasında verilen kısa kahve molasında çekilen fotoğraf, Türkiye’nin dış politika, güvenlik ve adalet alanlarındaki üç önemli ismini aynı karede buluşturdu.

Bakan Çiftçi’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, Brüksel’deki temasların dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Üç bakanın kahve molası sırasında ayrıca hangi konuları görüştüğüne ilişkin bir açıklama yapılmazken, fotoğraf Türkiye ile Belçika arasında güvenlik, adalet ve diplomasi alanlarında yürütülen üst düzey temasların ardından kamuoyuna yansıdı.