Bakan Çiftçi'den Belçikalı bakanlara terör resti: Müttefik toprağı terörist sığınağı olamaz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanlarının yer aldığı "Üçlü Bakanlar Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda, Türkiye heyetinde Çiftçi ve Gürlek'in yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika heyetinde ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Adalet Bakanı Annelies Verlinden, Güvenlik ve İçişleri Bakanı Bernard Quintin ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt yer aldı.

BAKAN ÇİFTÇİ: HİÇBİR ÜLKE, KENDİ TOPRAKLARININ TERÖR ÖRGÜTLERİ İÇİN GÜVENLİ ALAN HALİNE GELMESİNE İZİN VERMEMELİDİR

Toplantıda terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çeken Bakan Çiftçi, "Uluslararası toplumdan ve dostlarımızdan beklentimiz terör örgütleri arasında herhangi bir ayrım yapılmaması ve hiçbirine müsamaha gösterilmemesidir. Bu sebeple hiçbir ülke, kendi topraklarının başka bir ülkeye karşı faaliyet gösteren terör örgütleri için güvenli alan haline gelmesine izin vermemelidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, "Yıllar süren kararlı mücadelemiz sayesinde PKK silah bırakma ve kendini fesih kararı almıştır. Meclisimizde kabul edilen kanun ile Terörsüz Türkiye süreci başlamıştır. Bununla birlikte, terörle mücadelede kalıcı başarı ancak güçlü bir uluslararası işbirliğiyle sağlanabilir." görüşünü dile getirdi.

“FETÖ’NÜN MAALESEF BELÇİKA'YI ADETA BİR SIĞINAK OLARAK KULLANDIĞINI GÖRÜYORUZ”

Belçika'daki terör örgütlerinin faaliyetlerine değinen Bakan Çiftçi, geçmişte yaşanan olumsuzlukların tekrar edilmemesinin önem arz ettiğini vurguladı.

Çiftçi, terörle mücadelede Belçika'dan somut adımlar beklediklerini belirterek, "Özellikle PKK ve FETÖ'ye müzahir ve iltisaklı kuruluşların kapatılmasını ve iade taleplerimize olumlu yanıt verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadeleye ilişkin konuşan Çiftçi, şöyle devam etti: "Bu yapının maalesef Belçika'yı adeta bir sığınak olarak kullandığını görüyoruz. Örgütün okulları ve STK'lerinin yakından izlenmesi halinde dolandırıcılık, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi birçok suçun ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ayrıca FETÖ mensuplarının sahte bilgi ve belgelerle iltica sistemini suistimal etmelerinin önüne geçilmesini bekliyoruz."

Çiftçi, DEAŞ'la mücadeleye de değinerek "Yabancı terörist savaşçıların kaynak ülkelerine geri gönderilmesi, DEAŞ'ın bölgede yeniden zemin kazanmaması için önem taşımaktadır. Bu konuda muhataplarımıza destek vermeye hazırız." dedi.

“SUÇLULARIN İADESİ KONUSUNDA BİR İŞBİRLİĞİ OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Yeni nesil suç örgütleri ve organize suçlarla mücadeleye değinen Bakan Çiftçi, sanal dünyayı etkin kullanan suç örgütlerinin uluslararası güvenlik için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Organize suç örgütleriyle mücadelede adli işbirliğinin önemini vurgulayan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti: "Adalet Bakanlığımız ile birlikte Türkiye'de yaptığımız başarılı operasyonların benzerlerini, Belçikalı muhataplarımız ile işbirliği tesis ederek yapabiliriz. Bu örgütlerle mücadelede başarılı bir sonuç alabilmek için suçluların iadesi konusunda Adalet Bakanlıklarımız ve İnterpol birimlerimiz arasında yakın bir işbirliği olması gerektiğini düşünüyoruz."

Bakan Çiftçi ayrıca Belçika'da bulunduğu değerlendirilen organize suç örgütü yöneticileri ve mensuplarının yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesi taleplerini dile getirdi.

"DÜZENSİZ GÖÇÜN KAYNAĞINDA ÖNLENMESİ"

Düzensiz göçün kaynağında önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı şebekelerinin etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Çiftçi, kara ve denizde alınan tedbirlerle düzensiz göç akımının büyük ölçüde engellendiğini, Türkiye'nin hedef ve transit ülke olmaktan çıkma yönünde önemli ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Mücadelede uluslararası işbirliği ve adil yük paylaşımının önemine dikkati çeken Çiftçi, Avrupa Birliği ülkeleriyle işbirliğinin artırılması, gönüllü geri dönüşlerin desteklenmesi ve yeniden yerleştirme kotalarının yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Çiftçi, terör, organize suçlar ve düzensiz göçle mücadelede kalıcı başarının ancak ülkeler arasında samimi dayanışma ve işbirliğiyle sağlanabileceğini kaydetti.

BAKAN GÜRLEK: FETÖ'YLE MÜCADELE MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİN KORUNMASI AÇISINDAN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR

Toplantıda konuşan Bakan Gürlek ise FETÖ ile mücadelenin Türkiye'nin milli güvenliğinin, demokratik düzeninin ve hukuk devletinin korunması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Belçika'da FETÖ'nün örgütsel faaliyetlerini sürdürmesine izin verilmemesi gerektiğine dikkati çeken Gürlek, şunları kaydetti: "FETÖ'yle mücadele, Türkiye bakımından milli güvenliğimizin, demokratik düzenimizin ve hukuk devletimizin korunması açısından hayati önem taşımaktadır. 15 Temmuz 2016'da milletimizin iradesini ve anayasal düzenimizi hedef alan bu örgüt, kapalı ve hiyerarşik yapılanması, devlet kurumlarına sızma yöntemleri, yasal görünümlü yapıları örgütsel amaçları doğrultusunda kullanılabilir kapasitesiyle ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. O gece, 253 vatandaşımız şehit olmuş, binlerce vatandaşımız yaralanmıştır. Türkiye'nin yaşadığı tecrübe FETÖ'nün yalnızca ülkemiz bakımından değil, faaliyet gösterdiği diğer ülkeler bakımından da daha dikkatli ele alınması gereken bir yapılanma olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle müttefik ülke Belçika'nın özellikle FETÖ'nün kendi ülkesindeki yapılanmasına karşı somut ve etkili tedbirler almasını bekliyoruz. Belçika'da dernekler, eğitim kuruluşları ve sivil görünümlü yapılar altında faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı oluşumların ilgili Bakanlarca yakından incelenmesi gerekmektedir. Bu yapıların yasal statülerinin, örgütsel faaliyetlerini sürdürmesine veya finansman sağlamasına imkan veren bir zemine dönüşmesine izin verilmemelidir. Adalet Bakanlığı olarak özellikle beklentimiz FETÖ terör örgütü mensuplarının ülkemize iadelerinin sağlanması ve bu kapsamdaki adli yardımlaşma taleplerimizin etkin ve zamanında ele alınmasıdır."

"TERÖRLE MÜCADELEDE KALICI VE ETKİLİ SONUÇLARA İŞBİRLİĞİYLE ULAŞILABİLİR"

Belçika ile adli işbirliğinin mevcut düzeyinin artırılmasının önemli olduğunu anlatan Gürlek, Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden ile yaptığı ikili görüşmede de bu konu üzerinde durduklarını ifade etti.

Gürlek, terör suçları nedeniyle aranan kişilerin iadesinin, adli yardımlaşma taleplerinin etkin biçimde yerine getirilmesinin ve soruşturma ile kovuşturmalar için gerekli bilgi ve delillerin zamanında temin edilmesinin işbirliğinin temel unsurları olduğunu vurguladı.

İade süreçlerindeki önemli gelişmeler hakkında zamanında bilgilendirilmenin ve ihtiyaç duyulan ilave bilgi, belge ve teminatların süratle Türkiye'ye bildirilmesinin önemine işaret eden Gürlek, adli işbirliğinde karşılaşılan güçlüklerin doğrudan diyalog yoluyla aşılmasının ve dosyaların düzenli olarak takip edilmesinin somut ilerleme sağlanmasına katkı sunacağını bildirdi.

Bakan Gürlek, "Bakanlıklar arasındaki temasların sürekliliğinin sağlanması, işbirliğinin özellikle terörle ve sınır aşan organize suçlarla mücadelede daha etkin ve sonuç üreten bir yapıya kavuşması temel beklentimizdir." ifadesini kullandı.

Terörizmin uluslararası barış ve güvenliğin karşı karşıya bulunduğu ortak tehditlerden birisi olduğunu kaydeden Gürlek, "Sınır aşan yapıları, finansman ağları ve farklı ülkelerde faaliyet gösterebilme kapasiteleri dikkate alındığında terörle mücadelede kalıcı ve etkili sonuçlara ancak güçlü uluslararası işbirliğiyle ulaşılabileceğine inanıyorum." görüşünü paylaştı.

“TERÖR SUÇLARINA İLİŞKİN İADE TALEPLERİMİZİN SONUCA ULAŞTIRILMASI, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİN İNŞALLAH EN SOMUT GÖSTERGESİ OLACAKTIR”

Türkiye'nin, terör örgütleri arasında ayrım gözetmeksizin her türlü terör örgütü konusunda hukuk temelinde mücadele ettiğini ve bu konuda da aynı kararlılığın uluslararası düzeyde de gösterilmesini savunduğunu vurgulayan Gürlek, şu ifadelere yer verdi: "Terörle mücadelede uluslararası hukuk devletlere geniş bir işbirliği zemini ve çok sayıda hukuki araç sunmaktadır. Suçluların iadesi, karşılıklı adli yardımlaşmaya ilişkin sözleşmelerin yanı sıra terörizmin önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik uluslararası mekanizmaların uygulamada etkin bir biçimde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki dönemde özellikle terör suçlarına ilişkin iade ve karşılıklı adli yardımlaşma taleplerimizin gecikmeksizin taraf olduğumuz sözleşmelerin ruhuna uygun bir şekilde sonuca ulaştırılması, iki ülke arasındaki işbirliğinin inşallah en somut göstergesi olacaktır."

Türkiye ile Belçika arasında terörle mücadele bağlamında oluşturulan "Üçlü Bakanlar Toplantısı"nın ilki Ekim 2008'de İstanbul'da, ikincisi Ocak 2013'te Brüksel'de, üçüncüsü ise 9 Mart 2016'da Ankara'da yapılmıştı.