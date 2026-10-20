Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sonunda Barcelona\'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Barcelona, deplasmanda PSG'ye 4-2 mağlup oldu. Bu sezon daha önce tüm kulvarlarda oynadığı 11 maçı da kazanan Barcelona, ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İspanyol devi Barcelona’yı konuk etti. Parc des Princes’te oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan dev karşılaşmada PSG, sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

PSG'DEN DEV ZAFER

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Desire Doue, 72. dakikada Lucas Hernandez, 82. dakikada Vitinha ve 86. dakikada Fabian Ruiz kaydetti. Barcelona'nın golleri 55. dakikada Espart ve 79. dakikada Lamine Yamal'dan geldi.

Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi

BARCELONA İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sezon La Liga ve Avrupa kulvarı dahil olmak üzere çıktığı 11 resmi maçın tamamını kazanan Katalan ekibi, Fransa deplasmanında aldığı bu sonuçla sezonun ilk mağlubiyetini tattı.

Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ev sahibi PSG, puanını 9'a yükselterek ilk 8 yolunda iddiasını sürdürdü. Barcelona ise 6 puanda kaldı. 

UEFA Şampiyonlar LigiBarcelonaFutbolSporPSGSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo:
    Tabiki yenecek, son 2 sezonun şampiyonlar ligi şampiyonu bu takım 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bizi mahvedecekler.üzgünüm 0 0 Yanıtla
  • halilingunlugu1981 halilingunlugu1981:
    futbola doydum yeminle 0 0 Yanıtla
  • Peker Pekmez Peker Pekmez:
    Psg inşallah son maça kadar 1. liği garantiler. Yoksa içimizden geçer son maç 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gördes’te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti Gördes'te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma "Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
Galatasaray’da sakatlığı süren Leao İstanbul’da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi Galatasaray'da sakatlığı süren Leao İstanbul'da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı “Pişman değilim“ Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! "Pişman değilim"
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
23:03
Yunanistan’ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara’ya ikinci kez kaybettik
Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik
22:34
İstifası istenen İsmail Kartal’dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray’a konsantre olacağız
İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız
21:36
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
21:03
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
20:31
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın maddeleri
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 00:47:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei