Sonunda Barcelona\'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İspanyol devi Barcelona’yı konuk etti. Parc des Princes’te oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan dev karşılaşmada PSG, sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

PSG'DEN DEV ZAFER

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Desire Doue, 72. dakikada Lucas Hernandez, 82. dakikada Vitinha ve 86. dakikada Fabian Ruiz kaydetti. Barcelona'nın golleri 55. dakikada Espart ve 79. dakikada Lamine Yamal'dan geldi.

BARCELONA İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sezon La Liga ve Avrupa kulvarı dahil olmak üzere çıktığı 11 resmi maçın tamamını kazanan Katalan ekibi, Fransa deplasmanında aldığı bu sonuçla sezonun ilk mağlubiyetini tattı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ev sahibi PSG, puanını 9'a yükselterek ilk 8 yolunda iddiasını sürdürdü. Barcelona ise 6 puanda kaldı.