Niğde'de iki çırağı darp ettiği iddia edilen berber, savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alındı - Son Dakika
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Niğde'de iki çırağı darp ettiği iddia edilen berber, savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alındı

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Niğde\'de iki çırağı darp ettiği iddia edilen berber, savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alındı
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Niğde'de çıraklık yapan 15 yaşındaki Y.E.D. ile arkadaşını demir sopa ve süpürge sapıyla dövüp tuvalete kilitlediği öne sürülen berber S.G., ilk gözaltının ardından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Cumhuriyet savcısının karara itiraz etmesiyle polis tarafından tekrar gözaltına alınan S.G.'nin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

NİĞDE'de 2 çırağını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan berber S.G., yeniden gözaltına alındı.

DEMİR SOPA VE SÜPÜRGE SAPIYLA DÖVDÜĞÜ İDDİASI

Olay, 17 Ekim'de Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaföründe çıraklık yapan Y.E.D. (15) ile arkadaşı, işletme sahibi S.G. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından S.G. iddiaya göre, 2 çırağı demir sopa ve tahta süpürge sapıyla dövdükten sonra tuvalete kilitleyerek temizlik yapmaya zorladı.

Çıraklar, temizliği bitirdikten sonra eve giderek durumu ailelerine anlattı. Çocuklarını hastaneye götürerek darp raporu alan aileleri, polise gidip S.G.'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCININ İTİRAZI ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTI

Cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine berber S.G., polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. S.G.'nin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Niğde'de iki çırağını dövdüğü öne sürülen berber konuştu: İddialar gerçeği yansıtmıyorNiğde'de iki çırağını dövdüğü öne sürülen berber konuştu: İddialar gerçeği yansıtmıyor 15 yaşındaki berber çırağına akılalmaz işkence! Demir sopayla dövüp tuvalete kilitlediler15 yaşındaki berber çırağına akılalmaz işkence! Demir sopayla dövüp tuvalete kilitlediler
Kaynak: DHA
3. SayfaGüncelŞiddetNiğdeSuçSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Bunun tipi, insana davranış şekli kimliği ve kişiliği hakkında bilgi veriyor. Bu tiplerden uzak durmak en iyisi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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