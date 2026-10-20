Zincir marketlerin "1 alana 1 bedava" oyunu deşifre oldu

Zincir marketlerin "1 alana 1 bedava" kampanyalarındaki fiyatlar, farklı marketlerdeki normal satış fiyatlarıyla karşılaştırılınca dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Bazı ürünlerde kampanya fiyatının iki ürünün normal toplam bedeline yaklaştığı, hatta bu tutarı aştığı görüldü. Özellikle diş macunu, kağıt havlu ve bebek bezindeki fiyat farkları, indirimlerin tüketiciye gerçekte ne kadar avantaj sağladığı sorusunu gündeme getirdi.

DİŞ MACUNUNDA İNDİRİM DEĞİL, DAHA YÜKSEK FİYAT

Ana haber bültenlerine yansıyan fiyat karşılaştırmasında en dikkat çekici örnek diş macunu oldu. Başka marketlerde 129 lira 90 kuruştan satılan diş macunu, "1 alana 1 bedava" kampanyası düzenleyen markette 439 lira 95 kuruşluk fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Diğer marketlerde aynı fiyattan iki diş macunu almak isteyen tüketicinin ödeyeceği toplam tutar 259 lira 80 kuruş olurken, kampanyalı alışverişte bu rakam 439 lira 95 kuruşa çıktı. Böylece tüketici, iki ürünü kampanyadan almak istediğinde 180 lira 15 kuruş daha fazla ödeme yapmak durumunda kaldı.

KAĞIT HAVLUDA İNDİRİM 20 LİRAYLA SINIRLI KALDI

Benzer bir tablo kağıt havlu fiyatlarında da ortaya çıktı. Piyasada yaklaşık 200 liraya satılan 16'lı kağıt havlu, kampanya kapsamında 379 lira 95 kuruştan satışa çıkarıldı.

İki paket kağıt havlunun normal toplam bedeli yaklaşık 400 lira olurken, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla sağlanan tasarruf yalnızca 20 lira 5 kuruş oldu. Böylece yüzde 50 indirim izlenimi veren kampanyanın, karşılaştırılan normal satış fiyatlarına göre yaklaşık yüzde 5 avantaj sağladığı görüldü.

BEBEK BEZİNDE DE BENZER TABLO

Karşılaştırmaya dahil edilen bir diğer ürün ise bebek bezi oldu. Normal satış fiyatı 279 lira 90 kuruş olan bebek bezinin iki paketi, kampanya dışındaki marketlerde toplam 559 lira 80 kuruşa alınabiliyor.

"1 alana 1 bedava" kampanyasında ise iki paket için 499 lira ödeniyor. Bu durumda tüketicinin elde ettiği avantaj 60 lira 80 kuruşta kalıyor.

TÜKETİCİLERDEN FİYAT ARTIRMA TEPKİSİ

Kampanyalara ilişkin görüşleri alınan bazı tüketiciler, indirimlerden önce ürün fiyatlarının yükseltildiğini öne sürdü.

Bir müşteri, "Öncesinde 600 liradan 1000 liraya fırlıyor, sonra geri 500'e falan düşüyor. Onlar yaşanıyor, evet" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Bir başka tüketici de kampanyalara güvenmediğini belirterek indirim duyurularından önce fiyatların artırıldığını savundu.

İNDİRİM ETİKETİ DEĞİL, TOPLAM FİYAT BELİRLEYİCİ

Ortaya çıkan fiyat farkları, kampanyaların yalnızca duyurulan indirim oranına göre değerlendirilmesinin yanıltıcı olabileceğini gösterdi. Özellikle birden fazla ürün almayı gerektiren fırsatlarda, kampanyalı toplam bedelin farklı satış noktalarındaki fiyatlarla karşılaştırılması önem taşıyor.

Fiyatların kampanya öncesinde artırıldığı yönündeki tüketici şikayetleri ise ayrıca incelenmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Paylaşılan karşılaştırmalar, fiyat farklarını ortaya koysa da tek başına kampanya öncesinde zam yapıldığını kanıtlamıyor.