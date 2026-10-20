Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi\'nde bu akşam kıyamet kopacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda takımlar, lig aşamasında avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler, iki gün boyunca birbirinden önemli mücadeleleri takip edecek.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY SAHNE ALIYOR

Türkiye'yi turnuvada temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, üçüncü haftada kritik karşılaşmalara çıkacak. Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı sahasında ağırlayacak. Galatasaray ise Fransa deplasmanında Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların Lille ile oynayacağı mücadele TSİ 19.45'te başlayacak.

AVRUPA'NIN DEVLERİ KARŞI KARŞIYA

Üçüncü haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Paris Saint-Germain ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Bir diğer önemli mücadelede Bayern Münih, Arsenal'i ağırlayacak. Real Madrid-Leipzig ve Liverpool-Villarreal karşılaşmaları da haftanın öne çıkan maçları arasında bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

20 Ekim Salı — Bu akşam

19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag

19.45 Sabah - Borussia Dortmund

22.00 PSG - Barcelona

22.00 Liverpool - Villarreal

22.00 Manchester City - AEK

22.00 Roma - Slovan Bratislava

22.00 Porto - PSV

22.00 Napoli - Bodo/Glimt

22.00 Stuttgart - Atletico Madrid

21 Ekim Çarşamba — Yarın