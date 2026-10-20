Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kıyamet kopacak - Son Dakika
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Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kıyamet kopacak

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Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi\'nde bu akşam kıyamet kopacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Avrupa'nın dev kulüpleri iki gün boyunca kritik karşılaşmalara çıkacak. Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, Slavia Prag'ı ağırlarken Galatasaray, Lille deplasmanında mücadele edecek. PSG-Barcelona, Bayern Münih-Arsenal ve Real Madrid-Leipzig maçları da haftanın öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. İşte dev maçlar ve tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda takımlar, lig aşamasında avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler, iki gün boyunca birbirinden önemli mücadeleleri takip edecek.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY SAHNE ALIYOR

Türkiye'yi turnuvada temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, üçüncü haftada kritik karşılaşmalara çıkacak. Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı sahasında ağırlayacak. Galatasaray ise Fransa deplasmanında Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların Lille ile oynayacağı mücadele TSİ 19.45'te başlayacak.

AVRUPA'NIN DEVLERİ KARŞI KARŞIYA

Üçüncü haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Paris Saint-Germain ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Bir diğer önemli mücadelede Bayern Münih, Arsenal'i ağırlayacak. Real Madrid-Leipzig ve Liverpool-Villarreal karşılaşmaları da haftanın öne çıkan maçları arasında bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

20 Ekim Salı — Bu akşam

  • 19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag
  • 19.45 Sabah - Borussia Dortmund
  • 22.00 PSG - Barcelona
  • 22.00 Liverpool - Villarreal
  • 22.00 Manchester City - AEK
  • 22.00 Roma - Slovan Bratislava
  • 22.00 Porto - PSV
  • 22.00 Napoli - Bodo/Glimt
  • 22.00 Stuttgart - Atletico Madrid

21 Ekim Çarşamba — Yarın

  • 19.45 Lille - Galatasaray
  • 19.45 Como - Manchester United
  • 22.00 Bayern Münih - Arsenal
  • 22.00 Real Madrid - Leipzig
  • 22.00 Inter - Shakhtar Donetsk
  • 22.00 Sporting - LASK
  • 22.00 Aston Villa - Viking
  • 22.00 Club Brugge - Lens
  • 22.00 Real Betis - Feyenoord
UEFA Şampiyonlar LigiBayern MünihGalatasarayReal MadridSlavia PragArsenal FCFenerbahçeLilleSporPSGSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar Serkan Basar:
    yok daha kıyamet yaklaşmadı o gayba girer onun saatini cenabı hak bilir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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