Galatasaray'ın rakibi Lille hazırlığını tamamladı, sakat Ueda idmanda yer almadı - Son Dakika
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Galatasaray'ın rakibi Lille hazırlığını tamamladı, sakat Ueda idmanda yer almadı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Lille, Domaine de Luchin'deki son antrenmanıyla hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı bulunan Japon hücumcu Ayase Ueda idmanda yer almazken, maç Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Fransa'nın Lille ekibi, hazırlıklarını tamamladı.

Domaine de Luchin Tesisleri'nde teknik direktör Davide Ancelotti yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktiksel organizasyonu üzerinde duruldu.

Türk oyuncular Berke Özer ve Başar Önal'ın da katıldığı antrenmanda sakatlığı bulunan Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda yer almadı.

Lille-Galatasaray maçı, Pierre Mauroy Stadı'nda yarın TSİ 19.45'te başlayacak.

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFutbolJaponLilleSporSon Dakika

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