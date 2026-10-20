Fenerbahçe U19, Slavia Prag U19\'a 3 golle kaybetti

UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe U19 ile Slavia Prag U19 karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe U19, 3-1 kaybetti.

FENERBAHÇE RAKİBİNE DİŞ GEÇİREMEDİ

Fenerbahçe U19, 8. dakikada Alaettin Ekici'nin golüyle öne geçti ancak Slavia Prag U19 takımı, 16. dakikada Masek ve 22. dakikada Potmesil ve 72. dakikada Belzik'in golleriyle skoru 3-1 yaptı ve maçı kazandı.

3 MAÇTA DA PUAN ALAMADI

Bu sonuçla birlikte Slavia Prag U19, UEFA Gençlik Ligi'nde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe U19 ise üçüncü maçını da kaybederek henüz puan alamadı.