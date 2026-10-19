Eyüpsultan'da selde çok sayıda hayvan telef oldu - Son Dakika
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Eyüpsultan'da selde çok sayıda hayvan telef oldu

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Eyüpsultan Kemerburgaz'da geçtiğimiz hafta şiddetli yağışlar nedeniyle derenin taşmasıyla evleri su bastı. Sel felaketinde çevrede bulunan çok sayıda hayvan telef oldu. Selin geri de bıraktığı felaketin boyutu dronla havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan derenin taşmasıyla evleri su bastı. Sel felaketinde çevrede bulunan çok sayıda hayvan telef oldu. Selin geri de bıraktığı felaketin boyutu dronla havadan görüntülendi.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve işyerini su basarken araçlar mahsur kalmıştı. Yağmurdan en çok etkilenen yerlerden birisi ise Eyüpsultan Kemerburgaz oldu. Kemerburgaz Göksin Sokakta bulunan evleri derenin taşması sonucunda su basarken, çevrede bulunan hayvanlar telef oldu.

Eyüpsultan'da selde çok sayıda hayvan telef oldu

"BİR ANDA EVİ SU BASTI VE NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Büyük bir felaket yaşadıklarını ifade eden Mihriban Örsmen isimli vatandaş, "Büyük bir felaket yaşadık o gün. Oldukça büyük bir sel geldi. Biz zaten ne olduğunu anlamadık. Benim üç tane yavrum var 12, 13, 14 yaşlarında. Bir anda evi su bastı ve ne yapacağımızı şaşırdık. Benim altı kedim vardı. Önce onları tahliye ettik. Zaten sağ olsun komşularımız, onların evine daha su girmemişti. Bize yetiştiler, geldiler. Önce kedilerimizi tahliye ettiler. Daha sonra çocuklarım çıktı. En son ben çıktım. Biz evde maksimum 5 dakika falan durmamışızdır bile. Öyle bir anda attık kendimizi. Aracımıza bindik. Aracımızla da giderken çok zorlandık. Yollar malum, onlar da su almıştı. Zaten nasıl gittiğimizi, nasıl çıktığımızı bilemedik. İnanın bir kıyamet yaşadık. Çocuklar çok korktular, çığlık çığlığa evin içinde. Zaten ben çok zorlandım. Onları toparlayıp hani sadece telefonlarımızı alabildik. Ben çoraplarla çıktım evden. Zarar çok yüksek. Ben aracımı kurtarabildiğime şükrediyorum gerçekten. Çünkü araç da yarıya kadar suya girdi ve Allah'tan yüksek bir aracım vardı ve burayı terk edebildik" İfadelerini kullandı.

Eyüpsultan'da selde çok sayıda hayvan telef oldu

"ATLAR, İNEKLER, KOYUNLAR, BİR SÜRÜ HAYVAN TELEF OLDU"

Birçok hayvanın telef olduğunu kaydeden Mihriban Örsmen, "Arkada bir sürü hayvan var ve gelip almadılar bile ölülerini. Yazık hani orada koku da geliyor biliyorsunuz. Burada biz işte çalışmalar yapıyoruz kendi çabamızla. Atlar, inekler, koyunlar, bir sürü hayvan telef oldu" diye konuştu.

Eyüpsultan'da selde çok sayıda hayvan telef oldu
Eyüpsultan'da selde çok sayıda hayvan telef oldu
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Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıDoğal AfetlerKemerburgazEyüpsultan3. SayfaGüncelYaşamSon Dakika

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